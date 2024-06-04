ABD - Türkiye Voleybol Maçında Kadın Taraftarın Sevincine "Şak İkizler Fora" Diyen Yılmaz Özdil Topa Tutuldu

ABD - Türkiye voleybol maçı, TRT ekranlarınan naklen yayınlandı. Ekranlara gelen bir kadın taraftarın sevinci ise tartışmalara yol açtı. TRT'den konuya ilişkin açıklama gelirken, Yılmaz Özdil ile bu kadın taraftara teşekkür etti.

Yılmaz Özdil'in kadın taraftara verdiği tepki, sosyal medyada topa tutuldu.