ABD - Türkiye Voleybol Maçında Kadın Taraftarın Sevincine "Şak İkizler Fora" Diyen Yılmaz Özdil Topa Tutuldu
ABD - Türkiye Voleybol Maçında Kadın Taraftarın Sevincine "Şak İkizler Fora" Diyen Yılmaz Özdil Topa Tutuldu
ABD - Türkiye voleybol maçı, TRT ekranlarınan naklen yayınlandı. Ekranlara gelen bir kadın taraftarın sevinci ise tartışmalara yol açtı. TRT'den konuya ilişkin açıklama gelirken, Yılmaz Özdil ile bu kadın taraftara teşekkür etti.
Yılmaz Özdil'in kadın taraftara verdiği tepki, sosyal medyada topa tutuldu.
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ABD ile karşı karşıya geldiği son maçta galibiyet elde etti.
Karşılaşma esnasında bir Türk kadın taraftarın sevinci ekranlara getirildi. Kadın taraftarın sevindiği anlar, sosyal medyada viral oldu.
Kadın taraftarın sevincine bir yorum da Yılmaz Özdil'den geldi. Yılmaz Özdil, öncelikle yaşanan olayı "TRT ekranlarında sürpriz bir görüntü oluştu... Sevinçten zıplayan bir Türk kızının ikizler fora." sözleriyle anlattı.
Kadın taraftara kendi adına "şahane bir görüntü izlediği için" teşekkür eden Yılmaz Özdil, ayrıca taraftarın TRT'yi dünya çapında madara ettiğini söyledi.
İşte o anlar;
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Yılmaz Özdil'in kadın taraftar için sarf ettiği sözler ise sosyal medyada topa tutuldu.
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