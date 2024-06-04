Görüş Bildir
Haberler
Spor
ABD - Türkiye Voleybol Maçında Kadın Taraftarın Sevincine "Şak İkizler Fora" Diyen Yılmaz Özdil Topa Tutuldu

ABD - Türkiye Voleybol Maçında Kadın Taraftarın Sevincine "Şak İkizler Fora" Diyen Yılmaz Özdil Topa Tutuldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
04.06.2024 - 23:50

ABD - Türkiye voleybol maçı, TRT ekranlarınan naklen yayınlandı. Ekranlara gelen bir kadın taraftarın sevinci ise tartışmalara yol açtı. TRT'den konuya ilişkin açıklama gelirken, Yılmaz Özdil ile bu kadın taraftara teşekkür etti.

Yılmaz Özdil'in kadın taraftara verdiği tepki, sosyal medyada topa tutuldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ABD ile karşı karşıya geldiği son maçta galibiyet elde etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ABD ile karşı karşıya geldiği son maçta galibiyet elde etti.

FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki son maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup eden Filenin Sultanları'nın maçı, TRT ekranlarından naklen yayınlandı.

Karşılaşma esnasında bir Türk kadın taraftarın sevinci ekranlara getirildi. Kadın taraftarın sevindiği anlar, sosyal medyada viral oldu.

Karşılaşma esnasında bir Türk kadın taraftarın sevinci ekranlara getirildi. Kadın taraftarın sevindiği anlar, sosyal medyada viral oldu.

TRT'den o anlara dair açıklama gelirken;

Kadın taraftar ise sosyal medyadan gelen yorumların ardından, hesaplarını gizleye almak zorunda kaldı.

Kadın taraftarın sevincine bir yorum da Yılmaz Özdil'den geldi. Yılmaz Özdil, öncelikle yaşanan olayı "TRT ekranlarında sürpriz bir görüntü oluştu... Sevinçten zıplayan bir Türk kızının ikizler fora." sözleriyle anlattı.

Kadın taraftarın sevincine bir yorum da Yılmaz Özdil'den geldi. Yılmaz Özdil, öncelikle yaşanan olayı "TRT ekranlarında sürpriz bir görüntü oluştu... Sevinçten zıplayan bir Türk kızının ikizler fora." sözleriyle anlattı.

Kadın taraftara kendi adına "şahane bir görüntü izlediği için" teşekkür eden Yılmaz Özdil, ayrıca taraftarın TRT'yi dünya çapında madara ettiğini söyledi.

Kadın taraftara kendi adına "şahane bir görüntü izlediği için" teşekkür eden Yılmaz Özdil, ayrıca taraftarın TRT'yi dünya çapında madara ettiğini söyledi.

İşte o anlar;

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yılmaz Özdil'in kadın taraftar için sarf ettiği sözler ise sosyal medyada topa tutuldu.

Yılmaz Özdil'in kadın taraftar için sarf ettiği sözler ise sosyal medyada topa tutuldu.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
22
19
13
4
4
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın