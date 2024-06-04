Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'ın İddialarına Sert Yanıt: "Bir Tanesini İspat Etsin Beni Görmeyeceksiniz"
Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'ın İddialarına Sert Yanıt: "Bir Tanesini İspat Etsin Beni Görmeyeceksiniz"
Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç'un yönetim listesinde yer alan Acun Ilıcalı, seçimdeki rakipleri Aziz Yıldırım'ın iddialarına cevap verdi. Yıldırım, 'Acun, kaşınıyor. Kaşınmasın. Çıkmış bu gece bir televizyon programında benim hakkımda konuşuyor. Gerizekalı Acun.' diyerek çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.
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Fenerbahçe'de Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında gerçekleşecek başkanlık seçimine sayılı günler kala gerilim arttı.
Ali Koç'un yönetim listesindeki Acun Ilıcalı ile Aziz Yıldırım adeta birbirine girdi.
Yıldırım, geçtiğimiz gün Enver Aysever’in YouTube’daki programına konuk olmuş ve Ilıcalı hakkında “Acun FETÖ’cülere pasaport veriyormuş, Adnan Oktar meselesine girersem sokağa çıkamaz” demişti.
TV100 ekranlarında Candaş Tolga Işık'ın programına konuk olan ünlü televizyoncu da Yıldırım'ın bu sözlerine "Benim tek amacım Fenerbahçe'ye yardım etmekti. Şimdi 'Adnan Oktarcı' oldum. Başkan olmak için birilerini karalamaya çalışmak yakışmıyor. 35 sene önceki mevzu. Ayıptır." diyerek karşılık vermişti.
İkili, bugün yine birbirleri hakkında konuştu.
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Yıldırım, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'ndeki toplantısında şunları söyledi. 👇
Bu akşam Fenerbahçe Ülker Arena'da genç taraftarlar ile bir araya gelen Ilıcalı da Yıldırım'a yeniden yanıt verdi. 👇
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