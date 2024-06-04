Icardi'nin Eşi Wanda Nara'nın Paylaşımı Galatasaray'a Veda Eden Erden Timur'a Gönderme mi?
Icardi'nin Eşi Wanda Nara'nın Paylaşımı Galatasaray'a Veda Eden Erden Timur'a Gönderme mi?
Galatasaray'da Başkan Vekili Erden Timur, sarı-kırmızılı camia içindeki kötü siyaset nedeniyle görevine devam etmeyeceğini söyledi. Timur'un kararının ardından takımın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan sürpriz bir paylaşım geldi.
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Süper Lig'i zirvede noktalayarak üst üste ikinci şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti.
Uzun süredir yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek'in yeni yönetiminde olmayacağını belirten Erden Timur, resmen görevinden ayrıldığını açıkladı.
42 yaşındaki yönetici, "Başka tutunacak bir dalım kalsa hiçbir şekilde bu kararı almazdım" diye konuştu.
Arjantinli Mauro Icardi'nin transferinde öne çıkan isim, yıldız futbolcunun takımda kalıp kalmayacağı konusunda ise şu açıklamada bulundu 👇
Timur'un bu açıklamasının ardından Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
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Nara, "SADAKAT kelimesini dövme olarak yaptırmak ve sadık olan, beni sevdiğini söyleyen insanları asla yüzüstü bırakmamak istiyorum. Böyle insanlar var mı bilmek istiyorum... Arjantin'de dövme sanatçısı tanıyan var mı?" dedi.
Galatasaray taraftarının Nara'nın sözleri hakkındaki düşünceleri 👇
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