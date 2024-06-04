Icardi'nin Eşi Wanda Nara'nın Paylaşımı Galatasaray'a Veda Eden Erden Timur'a Gönderme mi?

'Mauro, çok özel bir insan. Onunla hiçbir şey konuşmadım ama kendisi anlıyor. Benim arkamda duran, sürekli konuştuğum, vefa gösteren çok az sayıda insandan birisi. Gerçek anlamda sahiplenmeyi onunla yaşadım. Ben ayrılacağını düşünmüyorum.'