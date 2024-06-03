Daniele Santarelli ABD Galibiyeti Sonrası Yaptığı Paylaşımla Kalpleri Bir Kez Daha Fethetti!
Daniele Santarelli ABD Galibiyeti Sonrası Yaptığı Paylaşımla Kalpleri Bir Kez Daha Fethetti!
Filenin Sultanları'nın başantrenörü Daniele Santarelli, 3-2 kazandığımız ABD maçı sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, yine herkesin kalbini kazanmayı başardı.
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Daniele Santarelli, 2023 sezonunun başında Milli Takım'ın başına geçmiş, ay-yıldızlı formamızla parkeye çıktığı ilk maçtan itibaren de büyük bir başarıya imza atmıştı.
Her biri birbirinden başarı sporcularımız, 42 yaşındaki yeni çalıştırıcıları ile adeta uçuşa geçmişti.
Filenin Sultanları, 2023 yılında katıldığı üç büyük turnuvadan kupayla dönerek dünyanın 1 numarası olmuştu.
Milliler, ayrıca bu süreçte Milletler Ligi (6), CEV Avrupa Şampiyonası (9) ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda (7) oynadığı 22 maçı da kazanarak kırılması zor bir rekora imza atmıştı.
Yeni yılı geçtiğimiz günlerde ilk haftası Antalya'da oynanan Milletler Ligi ile açan yıldızlar, yine ülkemize büyük bir gurur yaşattı.
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Filenini Sultanları, ilk dört karşılaşmasından iki galibiyet alsa da turnuvanın ABD'de oynanan ikinci haftasında 4'te 4 yaparak beş maçlık galibiyet yakaladı.
Ev sahibini devirerek noktaladığımız yeni etabın ardından "Erik Dalı" performansına hayran kaldığımız İtalyan antrenörümüzden mesaj geldi.
Santarelli, oyuncularının galibiyet pozunu paylaşarak "Çünkü biz Türkiye’yiz!" dedi.
Santarelli'nin paylaşımı 👇
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