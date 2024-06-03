Ebrar Karakut ABD'yi Yendiğimiz Maçın Ardından Kovboy Şapkasıyla Şov Yaptı!
Ebrar Karakut ABD'yi Yendiğimiz Maçın Ardından Kovboy Şapkasıyla Şov Yaptı!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin ikinci haftasının son maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Ebrar Karakurt, kovboy şapkasıyla karşısına geçti.
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki son maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup etti.
Ebrar Karakurt, 19 sayı ile Melissa Vargas'ın ardından maçın en skorer ikinci ismi oldu.
Başarılı voleybolcumuz, maç sonunda "Bence çok güzel bir maç oldu. Son sette sahada çok iyi bir savaş vardı. En skorer oyuncu apoletinden ötürü çok mutluyum ama bireysel düşünmeyi sevmem. Takımıma katkı verebildiysem ne mutlu bana." açıklamasında bulundu.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "Turkish kovboy derken şaka yapmıyordum" dedi.
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