Filenin Sultanları'nın ABD Maçında Aldığı Olağanüstü Sayıyı Görmelisiniz!
Filenin Sultanları'nın ABD Maçında Aldığı Olağanüstü Sayıyı Görmelisiniz!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nin sekizinci maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti. Müthiş mücadeleye sahne olan maçta Filenin Sultanları, inanılması zor bir sayıya imza attı.
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki son maçında ev sahibi ABD'yi 3-2'lik skorla geçti.
Bu sonuçla Milletler Ligi’nde altıncı galibiyetini alan Milliler, ikinci haftayı 4’te 4 yaparak tamamladı.
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