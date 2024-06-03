A Milli Kadın Voleybol Takımımıza Sakatlık Şoku: Zehra Güneş'ten Kötü Haber
A Milli Kadın Voleybol Takımımıza Sakatlık Şoku: Zehra Güneş'ten Kötü Haber
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ikinci haftasını namağlup noktalarken takımımızın yıldız isimlerinden Zehra Güneş'ten kötü haber geldi. Başarılı voleybolcu, sakatlığı sebebiyle bir süre parkelerden uzak kalacak.
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 1 Haziran'da Güney Kore ile karşılaşmış, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
Zehra Güneş, maç önünde yaşadığı sakatlık sebebiyle mücadelede forma giyememişti. Yıldız isim, koltuk değnekleri ile görüntülenmişti.
Trt Spor'dan Enes Yalnız, 24 yaşındaki voleybolcunun durumu hakkında "Zehra Güneş antrenmandan dizinden ufak bir sakatlık geçirdi ve hemen MR çekildi. Korkulacak bir şey yok. Tedavisine başladı ve süreç Türkiye’de devam edecek." demişti.
Ancak dün gece ABD'yi 3-2 yendiğimiz maçta da forma giyemeyen Güneş'in turnuvanın Tayland etabında forma giyemeyeceği açıklandı.
Kerem Öncel, "Zehra Güneş 3. etap maçlarında da yer almayacak, olimpiyatlara hazır hale gelecek" bilgisini verdi.
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Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.
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