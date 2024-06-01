Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt Milletler Ligi Tarihine Geçti!
Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt Milletler Ligi Tarihine Geçti!
A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın yıldız isimlerinden Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt, Milletler Ligi'nde büyük bir başarıya imza attı. İkili, son maçların ardından lig tarihinin zirvesine yerleşti.
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Dünyanın 1 numarası olan Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ABD'de oynanan ikinci etabına galibiyetle başlamıştı.
Milliler, Texas'taki ilk maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı.
Almanya zaferi sonrası ay-yıldızlılar, organizasyonun güçlü ekiplerinden Sırbistanı da 3-1'le geçerek üst üste üçüncü zaferini elde etmişti.
Alınan bu galibiyetlerin ardından başarılı voleybolcularımızdan Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş zor bir başarı yakaladı.
VNL tarihinin en çok blok yapan ismi Zehra Güneş, en çok sayı üreten ismi ise Ebrar Karakurt oldu.
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Zehra Güneş 203 blok, Ebrar Kararkurt 1128 sayı 🚀
Sporcularımızın başarılarına gelen yorumlar 👇
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ama vücutlarını teşhir ediyorlar. müslüman için öbür dünyadaki başarı, bu dünyadaki başarıdan daha önemlidir !!! 🤪