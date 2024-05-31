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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Başantörenörü Daniele Santarelli'den Hande Baladın Taklidi

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Başantörenörü Daniele Santarelli'den Hande Baladın Taklidi

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
31.05.2024 - 09:16

Filenin Sultanları ile başarıdan başarıya koşan İtalyan başantrenör Daniele Santarelli, Sırbistan maçında hem oyuncularını hem de ekran başında maçı takip edenleri güldürmeyi başardı. 42 yaşındaki koç, Hande Baladın'ı taklit etti.

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nde Sırbistan'ı 3-1'le geçti.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nde Sırbistan'ı 3-1'le geçti.

Müthiş galibiyette koç Santarelli'nin bir hareketi dikkat çekti. 😂

Müthiş galibiyette koç Santarelli'nin bir hareketi dikkat çekti. 😂

İtalyan çalıştırıcı, bir pozisyonda "video challenge" kullanıldıktan sonra boyun ve sırt sakatlığı bulunan Hande Baladın'ı taklit etti.

İtalyan çalıştırıcı, bir pozisyonda "video challenge" kullanıldıktan sonra boyun ve sırt sakatlığı bulunan Hande Baladın'ı taklit etti.

O anlar 👇

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Santarelli'ye gelen yorumlar 👇
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