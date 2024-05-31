Filenin Sultanları'nın ABD Seyahatinde Yaşadığı Uçak Krizine Sırbistan Maçında Tribünlerden Gönderme
Filenin Sultanları'nın ABD Seyahatinde Yaşadığı Uçak Krizine Sırbistan Maçında Tribünlerden Gönderme
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Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ikinci haftası için 26 Mayıs'ta ABD'ye uçmuştu.
Ay-yıldızlılar, 13 saatlik yolculuğu ekonomi sınıfında yaptıkları için sponsorları THY’ye tepki göstermişti.
Voleybolcuların paylaşımları sonrası Türk Hava Yolları, federasyonu işaret etmişti. Federasyon ise THY'nin açıklamalarını "gerçeğe aykırı" olarak nitelendirmişti.
Yaşananların ardından bugün oynanan Sırbistan maçında açılan pankartlardan biri dikkat çekti. Bir taraftar, "Uçuşumuz ekonomi, oyunumuz first class" dedi.
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