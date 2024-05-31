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Filenin Sultanları'nın ABD Seyahatinde Yaşadığı Uçak Krizine Sırbistan Maçında Tribünlerden Gönderme

Filenin Sultanları'nın ABD Seyahatinde Yaşadığı Uçak Krizine Sırbistan Maçında Tribünlerden Gönderme

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
31.05.2024 - 13:00

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın geçtiğimiz günlerde ABD seyahatinde yaşadığı uçak krizine tribünlerden destek geldi. Bir taraftar, Sırbistan maçında açtığı pankartla göndermede bulundu.

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Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ikinci haftası için 26 Mayıs'ta ABD'ye uçmuştu.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ikinci haftası için 26 Mayıs'ta ABD'ye uçmuştu.

Ay-yıldızlılar, 13 saatlik yolculuğu ekonomi sınıfında yaptıkları için sponsorları THY’ye tepki göstermişti.

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Voleybolcuların paylaşımları sonrası Türk Hava Yolları, federasyonu işaret etmişti. Federasyon ise THY'nin açıklamalarını "gerçeğe aykırı" olarak nitelendirmişti.

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Yaşananların ardından bugün oynanan Sırbistan maçında açılan pankartlardan biri dikkat çekti. Bir taraftar, "Uçuşumuz ekonomi, oyunumuz first class" dedi.

Yaşananların ardından bugün oynanan Sırbistan maçında açılan pankartlardan biri dikkat çekti. Bir taraftar, "Uçuşumuz ekonomi, oyunumuz first class" dedi.
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