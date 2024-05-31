Üst Üste Üçüncü Galibiyet: Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Sırbistan'ı 3-1 Mağlup Etti
Üst Üste Üçüncü Galibiyet: Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Sırbistan'ı 3-1 Mağlup Etti
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Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki 6. maçında Giovanni Guidetti yönetimindeki Sırbistan ile karşılaştı.
İlk sete etkili başlayan milliler, 25-18 ile 1-0 öne geçti.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 36 dakika süren ikinci sette de rakibini 33-31 mağlup etmeyi başardı ve maçın skorunu 2-0'a getirdi.
Üçüncü sette ise gülen taraf, 25-21 ile Sırbistan oldu.
Filenin Sultanları, dördüncü sette rakibine şans tanımadı. Hücumda iyi bir performans ortaya koyan A Millilerimiz, 25-21 ile maçı 3-1 kazandı.
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Melissa Vargas, 31 sayı ile maçın en skoru ismi oldu ve yine yıldızlaştı.
Bu galibiyetle 4.24 puan kazanan ay-yıldızlılar dünya sıralamasında zirvedeki yerini korumaya da devam etti.
Milliler, 1 Haziran saat 21'de Güney Kore ile karşılaşacak.
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