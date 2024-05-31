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Üst Üste Üçüncü Galibiyet: Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Sırbistan'ı 3-1 Mağlup Etti

Üst Üste Üçüncü Galibiyet: Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Sırbistan'ı 3-1 Mağlup Etti

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
31.05.2024 - 08:35

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ABD etabındaki ikinci maçında Sırbistan'ı devirdi. Ay-yıldızlılar, rakibini 3-1 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini elde etti.

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Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki 6. maçında Giovanni Guidetti yönetimindeki Sırbistan ile karşılaştı.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki 6. maçında Giovanni Guidetti yönetimindeki Sırbistan ile karşılaştı.

İlk sete etkili başlayan milliler, 25-18 ile 1-0 öne geçti.

İlk sete etkili başlayan milliler, 25-18 ile 1-0 öne geçti.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 36 dakika süren ikinci sette de rakibini 33-31 mağlup etmeyi başardı ve maçın skorunu 2-0'a getirdi.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 36 dakika süren ikinci sette de rakibini 33-31 mağlup etmeyi başardı ve maçın skorunu 2-0'a getirdi.

Üçüncü sette ise gülen taraf, 25-21 ile Sırbistan oldu.

Üçüncü sette ise gülen taraf, 25-21 ile Sırbistan oldu.

Filenin Sultanları, dördüncü sette rakibine şans tanımadı. Hücumda iyi bir performans ortaya koyan A Millilerimiz, 25-21 ile maçı 3-1 kazandı.

Filenin Sultanları, dördüncü sette rakibine şans tanımadı. Hücumda iyi bir performans ortaya koyan A Millilerimiz, 25-21 ile maçı 3-1 kazandı.
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Melissa Vargas, 31 sayı ile maçın en skoru ismi oldu ve yine yıldızlaştı.

Melissa Vargas, 31 sayı ile maçın en skoru ismi oldu ve yine yıldızlaştı.

Bu galibiyetle 4.24 puan kazanan ay-yıldızlılar dünya sıralamasında zirvedeki yerini korumaya da devam etti.

Bu galibiyetle 4.24 puan kazanan ay-yıldızlılar dünya sıralamasında zirvedeki yerini korumaya da devam etti.

  • 1- Türkiye 385.28 puan 

  • 2- Brezilya 376.15 puan 

  • 3- Polonya 363.24 puan

  • 4- Amerika 355.23 puan

  • 5- İtalya 352.89 puan

Milliler, 1 Haziran saat 21'de Güney Kore ile karşılaşacak.

Milliler, 1 Haziran saat 21'de Güney Kore ile karşılaşacak.
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