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Arda Güler'in Yeni Piyasa Değeri Belli Oldu: Milli Yıldız En Değerli 100 Futbolcu Arasında Yer Alan Tek Türk

Arda Güler'in Yeni Piyasa Değeri Belli Oldu: Milli Yıldız En Değerli 100 Futbolcu Arasında Yer Alan Tek Türk

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
30.05.2024 - 10:51

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), Real Madrid formasıyla şu ana kadar harikalar yaratan milli futbolcumuz Arda Güler'in yeni piyasa değerini belirledi.

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LaLiga'da mutlu sonra ulaşan Real Madrid'de son döneme adeta Arda Güler damga vurdu.

LaLiga'da mutlu sonra ulaşan Real Madrid'de son döneme adeta Arda Güler damga vurdu.

Milli yıldız, son 4 maçta 4 gol atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Performansıyla tüm dünyada adından söz ettiren genç yetenek, piyasa değerinde de büyük bir sıçrama yaşadı.

Performansıyla tüm dünyada adından söz ettiren genç yetenek, piyasa değerinde de büyük bir sıçrama yaşadı.

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), Arda Güler'in yeni piyasa değerini açıkladı.

19 yaşındaki futbolcu, 15 milyon euro olan piyasa değerini 67.9 milyon euroya yükseltti.

19 yaşındaki futbolcu, 15 milyon euro olan piyasa değerini 67.9 milyon euroya yükseltti.

Arda Güler, böylelikle 90. sırada yer alarak en değerli 100 futbolcu arasında tek ürk oldu.

En değerli oyuncular ilk 10

En değerli oyuncular ilk 10

  • 1- Jude Bellingham - Real Madrid - 280.4 milyon euro

  • 2- Erling Haaland - Manchester City - 255.3 milyon euro

  • 3- Vinicius Junior - Real Madrid - 240.8 milyon euro

  • 4- Rodrygo - Real Madrid- 220.7 milyon euro

  • 5- Phil Foden - Manchester City - 203.8 milyon euro

  • 6- Bukayo Saka - Arsenal - 195.2 milyon euro

  • 7- Julian Alvarez - Manchester City - 168.4 milyon euro

  • 8- Lamine Yamal - Barcelona - 140.8 milyon euro

  • 9- Martin Odegaard - Arsenal - 135.6 milyon euro

  • 10- Florian Wirtz - Bayer Leverkusen - 133.8 milyon euro

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