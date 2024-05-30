Arda Güler'in Yeni Piyasa Değeri Belli Oldu: Milli Yıldız En Değerli 100 Futbolcu Arasında Yer Alan Tek Türk
Arda Güler'in Yeni Piyasa Değeri Belli Oldu: Milli Yıldız En Değerli 100 Futbolcu Arasında Yer Alan Tek Türk
Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), Real Madrid formasıyla şu ana kadar harikalar yaratan milli futbolcumuz Arda Güler'in yeni piyasa değerini belirledi.
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LaLiga'da mutlu sonra ulaşan Real Madrid'de son döneme adeta Arda Güler damga vurdu.
Performansıyla tüm dünyada adından söz ettiren genç yetenek, piyasa değerinde de büyük bir sıçrama yaşadı.
19 yaşındaki futbolcu, 15 milyon euro olan piyasa değerini 67.9 milyon euroya yükseltti.
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