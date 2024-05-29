Fenerbahçe ve Galatasaray Taraftarı Kalamış'ta Birbirine Girdi!
Fenerbahçe ve Galatasaray Taraftarı Kalamış'ta Birbirine Girdi!
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tesislerinin bulunduğu Kalamış'ta iki kulüp taraftarları arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.
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Kalamış'ta Ali Koç'un seçim etkinliğine gelen kongre üyeleri ile Galatasaray Spor Kulübü Kalamış Tesisleri'ndeki şampiyonluk kutlamasına gelen taraftarlar arasında kavga çıktı.
Atılan meşaleler sebebiyle Kalamış Galatasaray Tesisleri'nde yangın başladı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine müdahale ettiği ifade edildi.
Fenerbahçe kongre üyelerinin Galatasaray Kalamış Tesisleri'ndeki logoyu söktüğü ve Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ne getirdiği de belirtildi. (Yağız Sabuncuoğlu)
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