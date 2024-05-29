Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe , Galatasaray
Fenerbahçe ve Galatasaray Taraftarı Kalamış'ta Birbirine Girdi!

Fenerbahçe ve Galatasaray Taraftarı Kalamış'ta Birbirine Girdi!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
29.05.2024 - 22:58

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tesislerinin bulunduğu Kalamış'ta iki kulüp taraftarları arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kalamış'ta Ali Koç'un seçim etkinliğine gelen kongre üyeleri ile Galatasaray Spor Kulübü Kalamış Tesisleri'ndeki şampiyonluk kutlamasına gelen taraftarlar arasında kavga çıktı.

Kalamış'ta Ali Koç'un seçim etkinliğine gelen kongre üyeleri ile Galatasaray Spor Kulübü Kalamış Tesisleri'ndeki şampiyonluk kutlamasına gelen taraftarlar arasında kavga çıktı.

Atılan meşaleler sebebiyle Kalamış Galatasaray Tesisleri'nde yangın başladı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine müdahale ettiği ifade edildi.

Atılan meşaleler sebebiyle Kalamış Galatasaray Tesisleri'nde yangın başladı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine müdahale ettiği ifade edildi.

Fenerbahçe kongre üyelerinin Galatasaray Kalamış Tesisleri'ndeki logoyu söktüğü ve Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ne getirdiği de belirtildi. (Yağız Sabuncuoğlu)

Fenerbahçe kongre üyelerinin Galatasaray Kalamış Tesisleri'ndeki logoyu söktüğü ve Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ne getirdiği de belirtildi. (Yağız Sabuncuoğlu)
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
34
24
14
8
4
2
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın