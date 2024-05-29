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İkinci Haftaya Galibiyetle Başladık! Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Almanya'yı 3-1'le Geçti

İkinci Haftaya Galibiyetle Başladık! Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Almanya'yı 3-1'le Geçti

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
30.05.2024 - 00:13

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasının ilk maçında Almanya'yı rahat geçti. Filenin Sultanları, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

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İlk haftası Antalya'da gerçekleştirilen Milletler Ligi'ne 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle başlayan Filenin Sultanları, organizasyonun ikinci haftasında Texas'ta parkeye çıktı.

İlk haftası Antalya'da gerçekleştirilen Milletler Ligi'ne 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle başlayan Filenin Sultanları, organizasyonun ikinci haftasında Texas'ta parkeye çıktı.

Yeni haftanın ilk maçında Almanya ile kozlarını paylaşan ay-yıldızlılar, rakibini 3-1 ile geçti.

Yeni haftanın ilk maçında Almanya ile kozlarını paylaşan ay-yıldızlılar, rakibini 3-1 ile geçti.

İlk seti Almanya, 25-20 kazanırken milliler, diğer setlerde rakibine 25-20, 25-9 ve 26-24 üstünlük sağladı ve sahadan galibiyetle ayrıldı.

İlk seti Almanya, 25-20 kazanırken milliler, diğer setlerde rakibine 25-20, 25-9 ve 26-24 üstünlük sağladı ve sahadan galibiyetle ayrıldı.

Maçın en skorer oyuncusu 23 sayıyla Melissa Vargas oldu.

Maçın en skorer oyuncusu 23 sayıyla Melissa Vargas oldu.

Filenin Sultanları, 31 Mayıs Cuma günü saat 03.30'da Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Filenin Sultanları, 31 Mayıs Cuma günü saat 03.30'da Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.
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