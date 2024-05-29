İkinci Haftaya Galibiyetle Başladık! Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Almanya'yı 3-1'le Geçti
İkinci Haftaya Galibiyetle Başladık! Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Almanya'yı 3-1'le Geçti
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasının ilk maçında Almanya'yı rahat geçti. Filenin Sultanları, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
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İlk haftası Antalya'da gerçekleştirilen Milletler Ligi'ne 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle başlayan Filenin Sultanları, organizasyonun ikinci haftasında Texas'ta parkeye çıktı.
Yeni haftanın ilk maçında Almanya ile kozlarını paylaşan ay-yıldızlılar, rakibini 3-1 ile geçti.
İlk seti Almanya, 25-20 kazanırken milliler, diğer setlerde rakibine 25-20, 25-9 ve 26-24 üstünlük sağladı ve sahadan galibiyetle ayrıldı.
Maçın en skorer oyuncusu 23 sayıyla Melissa Vargas oldu.
Filenin Sultanları, 31 Mayıs Cuma günü saat 03.30'da Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.
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