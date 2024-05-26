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THY'den Filenin Sultanları'nın ABD Uçuşuna İlişkin İlk Açıklama!

THY'den Filenin Sultanları'nın ABD Uçuşuna İlişkin İlk Açıklama!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
26.05.2024 - 16:24

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Amerika seyahatine ilişkin açıklama yaptı. Üstün, sorumluluğun Türkiye Voleybol Federasyonu'nda olduğunu ifade etti.

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Dünya 1 numarası Filenin Sultanları, ikinci haftası Amerika'da gerçekleştirilecek olan Milletler Ligi için Amerika'ya uçtu.

Dünya 1 numarası Filenin Sultanları, ikinci haftası Amerika'da gerçekleştirilecek olan Milletler Ligi için Amerika'ya uçtu.

Ay-yıldızlılar, 13 saatlik yolculuk için THY’nin özel uçak yerine ekonomi uçuşu uygun görmesine sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak tepki gösterdi.

Ay-yıldızlılar, 13 saatlik yolculuk için THY’nin özel uçak yerine ekonomi uçuşu uygun görmesine sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak tepki gösterdi.

Yaşananların ardından Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, açıklamada bulundu.

Yaşananların ardından Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, açıklamada bulundu.

Üstün, "biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğu ilgili federasyonlara ait olup, yetkililerince sağlanmaktadır." dedi.

Üstün, "biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğu ilgili federasyonlara ait olup, yetkililerince sağlanmaktadır." dedi.
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'Gerek ulusal, gerek de global düzlemde sporun ve sporcunun en güçlü sektörel destekçilerinden biri olan markamızın,  sponsoru olduğu tüm federasyonlarımız için yıllık uçuş kapasitemiz dikkate alınarak, sene başında belirli bir uçuş planlaması yapılmaktadır. 

Bu kapsamda gerçekleştirilen biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğu ilgili federasyonlara ait olup, yetkililerince sağlanmaktadır.'

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