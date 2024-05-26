Ebrar, Zehra, Hande, Eda Erdem: Voleybol Milli Takımı Oyuncularından THY'ye ‘Özel Uçak’ Tepkisi
Ebrar, Zehra, Hande, Eda Erdem: Voleybol Milli Takımı Oyuncularından THY'ye ‘Özel Uçak’ Tepkisi
A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş, 13 saatlik Amerika yolculuğu için ‘özel uçak’ tahsis etmek yerine ekonomi uçmaları yüzünden Türk Hava Yolları’na tepki gösterdi.
Ebrar ve Zehra'nın ardından diğer oyunculardan da tepki mesajları geldi...
Geçtiğimiz aylarda Avrupa Şampiyona olan milli takım oyuncuları tarifeli uçakla yurda dönerken milli futbol takımının Ermenistan maçına özel uçakla gitmesi de tartışma yaratmıştı.
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Milletler Ligi maçları nedeniyle seyahat eden A Milli Kadın Voleybol takımımızda yine uçak krizi yaşandı.
13 saatlik ABD uçuşuna tarifeli uçakla ve ekonomi sınıfında uçan oyunculardan Ebrar Karakurt yaşananlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
“Başka takımlar için özel uçak tahsis etmeye devam, bize gelince ekonomi” diyen Ebrar Türk Hava Yolları’na tepki gösterdi.
Ebrar'dan sonra bir tepki de Zehra Güneş'ten geldi.
Hande Baladın...
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Eda Erdem...
Simge Aköz...
Aslı Kalaç...
Geçtiğimiz yaz aylarında da Avrupa Şampiyonu olan voleybol takımımız yurda tarifeli uçakla dönerken erkek futbol takımı Ermenistan maçına THY’nin özel uçağıyla gitmiş, o zaman da tartışmalar yaşanmıştı.
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