Ebrar, Zehra, Hande, Eda Erdem: Voleybol Milli Takımı Oyuncularından THY'ye ‘Özel Uçak’ Tepkisi

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş, 13 saatlik Amerika yolculuğu için ‘özel uçak’ tahsis etmek yerine ekonomi uçmaları yüzünden Türk Hava Yolları’na tepki gösterdi.

Ebrar ve Zehra'nın ardından diğer oyunculardan da tepki mesajları geldi...

Geçtiğimiz aylarda Avrupa Şampiyona olan milli takım oyuncuları tarifeli uçakla yurda dönerken milli futbol takımının Ermenistan maçına özel uçakla gitmesi de tartışma yaratmıştı.