Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Sarı-Lacivertli Taraftarların Küfürlü Tezahüratına Yanıt!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Sarı-Lacivertli Taraftarların Küfürlü Tezahüratına Yanıt!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli taraftarların küfürlü tezahüratına 'Hepsine katılıyorum ama Ali Sami Yen’in orada olması çok büyük saygısızlık.' diyerek yanıt verdi.
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Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa aday olan Ali Koç, seçim çalışmalarına yönelik düzenlediği yemekte konuştu.
Koç'un konuştuğu esnada bir grup taraftar küfürlü tezahüratta bulundu. Başkan, “Hepsine katılıyorum" dedi.
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küfürün hiç birine katılmıyorum deseydin bir duruş sergilemiş olacaktın.
Fernerbahçe neden kurucuları yerine bir siyasetçiyle özdeşleşti acaba?