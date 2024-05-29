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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Sarı-Lacivertli Taraftarların Küfürlü Tezahüratına Yanıt!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Sarı-Lacivertli Taraftarların Küfürlü Tezahüratına Yanıt!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
29.05.2024 - 21:57

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli taraftarların küfürlü tezahüratına 'Hepsine katılıyorum ama Ali Sami Yen’in orada olması çok büyük saygısızlık.' diyerek yanıt verdi.

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Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa aday olan Ali Koç, seçim çalışmalarına yönelik düzenlediği yemekte konuştu.

Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa aday olan Ali Koç, seçim çalışmalarına yönelik düzenlediği yemekte konuştu.

Koç, 'İsmail Hoca ile mi devam edeceğiz yoksa yabancı hoca ile mi şunun garantisini verebilirim Cuma günü seçime girerken hocamızın kim olduğunu net bir şekilde bileceksiniz.' dedi.

Koç'un konuştuğu esnada bir grup taraftar küfürlü tezahüratta bulundu. Başkan, “Hepsine katılıyorum" dedi.

Koç'un konuştuğu esnada bir grup taraftar küfürlü tezahüratta bulundu. Başkan, “Hepsine katılıyorum" dedi.

Koç, bu sözlerinin ardından 'Ali Samiyen’i bunun içine koymanız çok büyük saygısızlık.” diye de ekledi.

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GardıropFuat

küfürün hiç birine katılmıyorum deseydin bir duruş sergilemiş olacaktın.

Y

Fernerbahçe neden kurucuları yerine bir siyasetçiyle özdeşleşti acaba?