Galatasaraylı Bir Taraftar Milli Takım Kampında Söylediği Besteyle Kerem Aktürkoğlu'nu Güldürdü
Galatasaraylı Bir Taraftar Milli Takım Kampında Söylediği Besteyle Kerem Aktürkoğlu'nu Güldürdü
Yaz transfer sezonunda Galatasaray'dan ayrılacağı gündeme gelen Kerem Aktürkoğlu'na milli takım kampında sarı-kırmızılı taraftarların ilgisi büyüktü. Bir minik taraftar, 25 yaşındaki futbolcuya 'Kerem abi Galatasaray'dan gitme' dedi.
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Süper Lig'in sona ermesiyle A Milli Takım'da EURO 2024 hazırlıkları başladı.
Kampa gelen taraftarlar, Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'na büyük ilgi gösterdi.
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