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Galatasaraylı Bir Taraftar Milli Takım Kampında Söylediği Besteyle Kerem Aktürkoğlu'nu Güldürdü

Galatasaraylı Bir Taraftar Milli Takım Kampında Söylediği Besteyle Kerem Aktürkoğlu'nu Güldürdü

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
29.05.2024 - 19:42

Yaz transfer sezonunda Galatasaray'dan ayrılacağı gündeme gelen Kerem Aktürkoğlu'na milli takım kampında sarı-kırmızılı taraftarların ilgisi büyüktü. Bir minik taraftar, 25 yaşındaki futbolcuya 'Kerem abi Galatasaray'dan gitme' dedi.

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Süper Lig'in sona ermesiyle A Milli Takım'da EURO 2024 hazırlıkları başladı.

Süper Lig'in sona ermesiyle A Milli Takım'da EURO 2024 hazırlıkları başladı.

Ay-yıldızlılar, İtalya ve Polonya ile oynayacağı özel maçların öncesinde kampa girdi.

Kampa gelen taraftarlar, Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'na büyük ilgi gösterdi.

Kampa gelen taraftarlar, Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'na büyük ilgi gösterdi.

Çocuklar, beste söyleyip Aktürkoğlu'ndan takımdan kalmasını istedi.

İşte o anlar 👇

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