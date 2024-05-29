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Kaan Ayhan Mert Hakan'ı Hedef Aldı: Galatasaray'da Şampiyonluk Kutlamaları Bitse de Göndermeler Bitmiyor

Kaan Ayhan Mert Hakan'ı Hedef Aldı: Galatasaray'da Şampiyonluk Kutlamaları Bitse de Göndermeler Bitmiyor

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
29.05.2024 - 16:54

Galatasaray'ın sağ beki Kaan Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı şampiyonluk paylaşımıyla Fenerbahçe'nin orta sahası Mert Hakan Yandaş'a gönderme yaptı. Yandaş, RAMS Park'ta alınan derbi galibiyeti sonrası söyledikleriyle gündem gündeme gelmişti.

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Süper Lig’de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayarak tarihinde 24. lig şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da futbolcular, şampiyonluk paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Süper Lig’de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayarak tarihinde 24. lig şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da futbolcular, şampiyonluk paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Rekorlarla gelen zafer sonrası futbolcular, Fenerbahçeli oyunculara yönelik paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Sarı-kırmızılı kulübün savunma oyuncusu Kaan Ayhan, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a sözlerini hatırlattı.

Sarı-kırmızılı kulübün savunma oyuncusu Kaan Ayhan, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a sözlerini hatırlattı.

Ayhan, kupayla verdiği pozu paylaşarak 'Tek başıma şampiyon olacağım dedim onlara ben.' dedi. Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu da bu paylaşıma güldü.

Ne olmuştu? Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmişti.

Ne olmuştu? Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmişti.

Sarı-lacivertli ekibe üç puanı getiren gol, 71. dakikada Çağlar Söyüncü'den gelmişti.

Maçın ardından Mert Hakan Yandaş'ın soyunma odasına giderken söylediği sözler, dikkat çekmişti.

Maçın ardından Mert Hakan Yandaş'ın soyunma odasına giderken söylediği sözler, dikkat çekmişti.

Yandaş, galibiyet sevinci içerisindeyken 'Tek başıma oynayacağım dedim onlarla.'  ifadelerini kullanmıştı.

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