Kaan Ayhan Mert Hakan'ı Hedef Aldı: Galatasaray'da Şampiyonluk Kutlamaları Bitse de Göndermeler Bitmiyor
Kaan Ayhan Mert Hakan'ı Hedef Aldı: Galatasaray'da Şampiyonluk Kutlamaları Bitse de Göndermeler Bitmiyor
Galatasaray'ın sağ beki Kaan Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı şampiyonluk paylaşımıyla Fenerbahçe'nin orta sahası Mert Hakan Yandaş'a gönderme yaptı. Yandaş, RAMS Park'ta alınan derbi galibiyeti sonrası söyledikleriyle gündem gündeme gelmişti.
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Süper Lig’de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayarak tarihinde 24. lig şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da futbolcular, şampiyonluk paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
Sarı-kırmızılı kulübün savunma oyuncusu Kaan Ayhan, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a sözlerini hatırlattı.
Ne olmuştu? Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmişti.
Maçın ardından Mert Hakan Yandaş'ın soyunma odasına giderken söylediği sözler, dikkat çekmişti.
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