Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a Sert Sözler! Fenerbahçe'nin Başkan Adayları Arasında Gerilim Yükseliyor

'Sayın Aziz Yıldırım... Siz çıldırdınız mı ya? Akli melekelerinizi mi kaybettiniz? İşi yarışa sokan sizdiniz. 100 dediniz, 150 dediniz, milyon dediniz, TL dediniz, kürsüden indiniz. İletişimci arkadaşlara 'Euro değil TL, yanlış yazmayın' dediniz. Bunlar mevcut. Ben utanıyorum bu işleri konuşmaktan. En kötü günde bile karşınıza çıkıp 'Ben şöyle yaptım, böyle yaptım' demedim. Dedirtmek isteyen arkadaşlarıma da dedirtmedim. Bunu bir alay konusu haline getiriyorsunuz. Bir de mahkemeye verecekmiş, hukuktan da bihabersiniz. Dolayısıyla, sayın Aziz Yıldırım... Topunuz gelin demiştim. Tek gelin, topunuz gelin ama gelin. Kaçmayın.'