Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a Sert Sözler! Fenerbahçe'nin Başkan Adayları Arasında Gerilim Yükseliyor
Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a Sert Sözler! Fenerbahçe'nin Başkan Adayları Arasında Gerilim Yükseliyor
Sezonun sona ermesiyle Fenerbahçe'de gözler başkanlık seçimine çevrildi. Adaylar Ali Koç ve Aziz Yıldırım, çalışmalarına devam ederken bir yandan da ikili arasındaki gerilim sürekli artıyor. Son olarak Koç, Yıldırım'a sert bir dille yanıt verdi.
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Fenerbahçe Kulübü'nde 30-31 Mayıs'ta çoğunluk sağlanamazsa 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurul heyecanla bekleniyor.
Aziz Yıldırım, dün mali tablo yüzünden Ali Koç'u eleştirmişti.
Yıldırım'ın sözlerine Koç'tan cevap geldi.
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