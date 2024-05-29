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Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a Sert Sözler! Fenerbahçe'nin Başkan Adayları Arasında Gerilim Yükseliyor

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a Sert Sözler! Fenerbahçe'nin Başkan Adayları Arasında Gerilim Yükseliyor

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
29.05.2024 - 16:23

Sezonun sona ermesiyle Fenerbahçe'de gözler başkanlık seçimine çevrildi. Adaylar Ali Koç ve Aziz Yıldırım, çalışmalarına devam ederken bir yandan da ikili arasındaki gerilim sürekli artıyor. Son olarak Koç, Yıldırım'a sert bir dille yanıt verdi.

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Fenerbahçe Kulübü'nde 30-31 Mayıs'ta çoğunluk sağlanamazsa 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurul heyecanla bekleniyor.

Fenerbahçe Kulübü'nde 30-31 Mayıs'ta çoğunluk sağlanamazsa 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurul heyecanla bekleniyor.

Sandıklardan nasıl bir sonuç çıkacağı büyük merak konusuyken adayların söylemleri de ortamı daha da alevlendiriyor.

Aziz Yıldırım, dün mali tablo yüzünden Ali Koç'u eleştirmişti.

Aziz Yıldırım, dün mali tablo yüzünden Ali Koç'u eleştirmişti.

Yıldırım, Koç'un seçim vaatlerini yerine getirmediğini belirterek şunları söylemişti: 'Ali Koç, 100 milyon euro hibe edeceğim demişti, kaç para etti bilen var mı? Soruyorum, yok. Her şey gizli, belki hiçbir şey hibe etmedi. Varsa çıksın kamuoyuna söylesin; ‘Ben şu kadar hibe ettim, bu kadar daha edeceğim, 150 milyon euro bulacağım' desin. 150 milyon euro hibe etmezse, hukuki olarak ne gerekiyorsa yapacağım.' 

Yıldırım'ın sözlerine Koç'tan cevap geldi.

Yıldırım'ın sözlerine Koç'tan cevap geldi.

'Sayın Aziz Yıldırım... Siz çıldırdınız mı ya? Akli melekelerinizi mi kaybettiniz? İşi yarışa sokan sizdiniz. 100 dediniz, 150 dediniz, milyon dediniz, TL dediniz, kürsüden indiniz. İletişimci arkadaşlara 'Euro değil TL, yanlış yazmayın' dediniz. Bunlar mevcut. Ben utanıyorum bu işleri konuşmaktan. En kötü günde bile karşınıza çıkıp 'Ben şöyle yaptım, böyle yaptım' demedim. Dedirtmek isteyen arkadaşlarıma da dedirtmedim. Bunu bir alay konusu haline getiriyorsunuz. Bir de mahkemeye verecekmiş, hukuktan da bihabersiniz. Dolayısıyla, sayın Aziz Yıldırım... Topunuz gelin demiştim. Tek gelin, topunuz gelin ama gelin. Kaçmayın.'

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