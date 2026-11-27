Altın Fiyatlarında Yeni Hedef Belli Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İki haftadır süren satış dalgasının ardından altında yön yeniden yukarı döndü. Ons altın 3.650 dolar seviyesine çıkarken gram altın 5.966 liraya yükselerek 6 bin liralık sınıra dayandı. Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar? İşte 27 Kasım güncel altın fiyatları.
Altın fiyatlarının ne olacağı merak ediliyor.
Altında 2 haftalık düşüş sona mı eriyor? Altında yeni hedef fiyat belli oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın