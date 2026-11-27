Son iki haftada ons altın sırasıyla yüzde 4,56 ve yüzde 8,91 değer kaybetmişti. Bu hafta gelen alımlarla tablo değişti. Perşembe gününü yüzde 0,76 yükselişle 3.583 dolardan kapatan ons altın, bu sabah 3.650 dolar seviyesine tırmandı. Hafta içinde 5.582 liraya kadar gerileyen gram altın da yaklaşık yüzde 3'lük haftalık yükselişle 6 bin liralık eşiğin hemen altına geldi. Piyasanın şimdi merak ettiği soru, bu seviyenin aşılıp aşılmayacağı.

Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, son düşüşün arkasında doların güçlenmesi, enerji kaynaklı enflasyon şoku ve Fed'in faiz artırabileceği beklentisinin bulunduğunu belirtiyor. Yapay zeka hisselerindeki dalgalanma ve piyasalarda artan nakit ihtiyacı da yatırımcıları riski azaltmaya yöneltti. Yüksek faiz ortamı, getiri sağlamayan altın ve gümüşü elde tutmanın maliyetini artırıyor.

Hansen'e göre kısa vadeli satışlar altının temel hikâyesini değiştirmedi. Merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirmesi, artan kamu borcu ve küresel mali sürdürülebilirlik endişeleri fiziki altın talebini desteklemeye devam ediyor. Altın yatırım fonlarındaki varlıkların düşüşe rağmen dirençli kalması ve spekülatif pozisyonların belirgin şekilde azalması da olumlu sinyaller arasında gösteriliyor.

Teknik tarafta kritik seviye 3.590 dolar. Hansen, ons altında bu seviyenin üzerinde günlük kapanış görülmesi halinde ilk hedefin 3.702 dolar olacağını söylüyor. Bu seviye, kasımdaki satış dalgasının yüzde 38,2'lik Fibonacci düzeltme noktasına denk geliyor. Önceki diplerin yeniden kırılması ise olumlu senaryoyu geçersiz kılabilir.

Talep cephesinde Çin'den de dikkat çeken bir veri geldi. Hong Kong İstatistik ve Sayım Dairesi'nin açıkladığı rakamlara göre Çin'in Hong Kong üzerinden net altın ithalatı ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,6 artarak nisandan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

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