Altın ve Gümüş Sarsılırken 'Kızıl Altın' Atak Yaptı
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Küresel metal piyasalarında iki gün süren satış dalgası, bakırda yerini yeniden alımlara bıraktı. 'Kızıl altın' olarak bilinen metal, 11 ayın en düşük seviyelerini gördükten sonra Londra Metal Borsası'nda yüzde 2,65 değer kazandı. ABD'nin gümrük tarifelerine ilişkin kaygıların yatışması ve dolardaki zayıflama, toparlanmanın arkasındaki iki ana neden olarak öne çıktı.
Tarife korkusu yatıştı, zayıf dolar bakıra nefes aldırdı: Ton fiyatı 12 bin 89 dolara kadar çıktı.
Altın ve gümüşte tablo farklı: Gümüş haftalık bazda yüzde 7,63 eridi.
Fiziki piyasada arz sıkıntısı sürüyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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