Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır kontratları gün içinde ton başına 12 bin 89 dolara kadar tırmandı. Türkiye saatiyle 06.35 itibarıyla bakır, yüzde 2,65'lik artışla 11 bin 958 dolardan alıcı buluyordu.

Yükselişin ilk ayağında ABD var. Washington'ın gündemdeki yeni gümrük tarifesi önerilerinin, başta korkulduğu kadar ağır ekonomik sonuçlar doğurmayabileceği beklentisi piyasadaki satış iştahını frenledi. Asya borsalarında başlayan toparlanma da sanayi metallerine yönelik alımları hızlandırdı.

İkinci ayak ise dolar. Amerikan para biriminin diğer kurlar karşısında değer kaybetmesi, dolar cinsinden fiyatlanan bakırı diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha cazip hale getirdi. Bu tablo yalnızca bakırı değil, emtia sepetinin genelini destekledi.