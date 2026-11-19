Bank of America Gümüş İçin Tarih Verdi
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Son haftalardaki sert satışlarla bir yılın en düşük seviyelerine gerileyen gümüş için dikkat çeken bir tahmin geldi. ABD'li yatırım bankası Bank of America, ons gümüşün 2027'nin ikinci ve üçüncü çeyreğinde ortalama 75 dolar seviyesine çıkacağını öngördü. Bugün 45 dolar civarında işlem gören gümüş için bu hedef, yaklaşık yüzde 65'lik bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.
Bank of America, 2027'nin tamamı için ons başına ortalama 70 dolar bekliyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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