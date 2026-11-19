Bankanın paylaştığı projeksiyona göre gümüş fiyatları önce kademeli bir toparlanma yaşayacak. 2026'nın son çeyreği için ons başına ortalama 55 dolar öngören Bank of America, 2027'nin ikinci ve üçüncü çeyreğinde fiyatın 75 dolara tırmanacağını, yılın genelinde ise ortalamanın 70 dolar olacağını hesaplıyor.

Bu rakamlar ilk kez masaya gelmiyor. Bank of America, daha önce açıkladığı tahmini yeni bir yukarı revizyona gitmeden koruduğunu bildirdi. Yani piyasadaki son satış dalgasına rağmen banka, orta vadeli görüşünden geri adım atmadı.

Piyasanın bugünkü tablosu ise bu hedeflerin hayli uzağında. 19 Kasım sabahı itibarıyla ons gümüş 45,41 dolardan, TL bazında ise yaklaşık 2.291 liradan işlem görüyordu. Gümüş, ocak ayında 121,7 dolarla rekor kırmış, ardından gelen satışlarla ekim sonunda Kasım 2025'ten bu yana ilk kez 50 doların altında kapanmıştı.