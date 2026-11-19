Ronaldinho'nun Serie C'ye Dönüşüne Eski Real Madrid Yıldızı Cassano'dan Çok Sert Tepki Geldi
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46 yaşında resmi maçlara dönen Ronaldinho, İtalya üçüncü liginde Ravenna formasıyla sahaya çıkmıştı. Bu dönüşe en sert tepkilerden biri Milan, Roma ve Real Madrid'in eski forveti Antonio Cassano'dan geldi. Cassano canlı yayında önce Ronaldinho'dan saygıyla söz etti, ardından dönüşün arkasında ne gördüğünü anlattı.
Ronaldinho 11 yıl sonra sahaya döndü.
Cassano önce saygısını belirtti.
Cassano "maddi çıkar" göndermesi yaptı.
“Kabul etmezdim.”
Maç Times Meydanı'nda yayımlandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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