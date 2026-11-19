Cassano, Daniele Adani ve Nicola Ventola ile birlikte sunduğu Viva El Futbol programında konuştu. Sözlerine Ronaldinho'yu tüm zamanların en büyük futbolcuları arasında sayarak başladı ve Brezilyalı yıldızı şu sözlerle anlattı:

“Şunu söyleyerek başlamak istiyorum: Ronaldinho'ya hem bir insan hem de bir futbolcu olarak büyük saygı duyuyorum. Benim için Messi, Maradona, Ronaldo ve belki de Pele ile birlikte tarihin en büyük beş oyuncusundan biri olmaya devam ediyor.”