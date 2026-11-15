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46 Yaşındaki Ronaldinho 11 Yıl Sonra Resmi Maçta Sahaya Çıktı

46 Yaşındaki Ronaldinho 11 Yıl Sonra Resmi Maçta Sahaya Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
15.11.2026 - 21:51
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46 yaşındaki Brezilyalı efsane Ronaldinho, tam 11 yıl aradan sonra ilk resmi maçına çıktı. İtalya Serie C B Grubu'nda Ravenna formasıyla oynadığı Forlì karşılaşması Bruno Benelli Stadı'nda özel bir organizasyonla başladı. Ronaldinho'nun ilk yarıdaki pas performansı ve maç sonrasında kariyerine dair söyledikleri futbolseverlerin gündeminde.

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Ronaldinho ilk yarıda 17 isabetli pas yaptı.

Ronaldinho ilk yarıda 17 isabetli pas yaptı.

Ronaldinho, 11 yıl aradan sonra çıktığı resmi maçın ilk 45 dakikasında pas kalitesiyle öne çıktı. Brezilyalı yıldız 21 pasın 17'sini isabetli yaptı, bir de anahtar pas çıkardı. Ceza sahasına attığı 5 pasın 3'ü, üçüncü bölgedeki 12 pasın 8'i hedefini buldu. Üç ortasından biri, tek ikili mücadelesinin ise hepsi başarılı oldu.

Ravenna maçı 2-0 kazandı.

Ravenna maçı 2-0 kazandı.

Karşılaşmada ev sahibi ekibin ilk golü 36. dakikada G. Donati'den geldi. S. Rabbi 58. dakikada farkı ikiye çıkararak skoru 2-0'a taşıdı ve Ronaldinho'nun takımı sahadan galip ayrıldı. Serie C B Grubu'nda mücadele eden Ravenna, 13 haftada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Rakip filelere 25 gol gönderen, kalesinde 8 gol gören ekip 29 puanla ligde ikinci sırada yer alıyor.

Stadyumda Ronaldinho için R10 tribünü kuruldu.

Stadyumda Ronaldinho için R10 tribünü kuruldu.

Ravenna yönetimi, Ronaldinho'nun sahaya çıkacağı karşılaşma için özel bir organizasyona imza attı. Bruno Benelli Stadı'nda Brezilyalı futbolcunun onuruna R10 adı verilen geçici bir tribün oluşturuldu. Dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda basın mensubu da karşılaşmayı takip etmek üzere stadyumdaki yerini aldı. Efsane futbolcunun dönüşü sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

"Beni ararsa geri dönerim."

"Beni ararsa geri dönerim."

Ronaldinho, futbolu bırakma ihtimalini henüz tamamen kapatmadı ve yeniden forma giyme kararının kulüp başkanına bağlı olduğunu söyledi. Brezilyalı efsane geri dönüş konusunda şu ifadeleri kullandı:

'Geri dönme ihtimalini göz ardı etmiyorum. Bu, başkana bağlı. Beni ararsa geri dönerim. Futbol oynamak beni mutlu ediyor. Soyunma odasında olmak ve tüm bu anları yaşamak harika. Futbol, hayatımda sahip olduğum en güzel şey.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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