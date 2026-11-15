46 Yaşındaki Ronaldinho 11 Yıl Sonra Resmi Maçta Sahaya Çıktı
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46 yaşındaki Brezilyalı efsane Ronaldinho, tam 11 yıl aradan sonra ilk resmi maçına çıktı. İtalya Serie C B Grubu'nda Ravenna formasıyla oynadığı Forlì karşılaşması Bruno Benelli Stadı'nda özel bir organizasyonla başladı. Ronaldinho'nun ilk yarıdaki pas performansı ve maç sonrasında kariyerine dair söyledikleri futbolseverlerin gündeminde.
Ronaldinho ilk yarıda 17 isabetli pas yaptı.
Ravenna maçı 2-0 kazandı.
Stadyumda Ronaldinho için R10 tribünü kuruldu.
"Beni ararsa geri dönerim."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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