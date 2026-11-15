46 Yaşındaki Ronaldinho 11 Yıl Sonra Resmi Maçta Sahaya Çıktı

Ronaldinho, futbolu bırakma ihtimalini henüz tamamen kapatmadı ve yeniden forma giyme kararının kulüp başkanına bağlı olduğunu söyledi. Brezilyalı efsane geri dönüş konusunda şu ifadeleri kullandı:

'Geri dönme ihtimalini göz ardı etmiyorum. Bu, başkana bağlı. Beni ararsa geri dönerim. Futbol oynamak beni mutlu ediyor. Soyunma odasında olmak ve tüm bu anları yaşamak harika. Futbol, hayatımda sahip olduğum en güzel şey.'