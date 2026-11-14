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46 Yaşındaki Ronaldinho 11 Yıl Sonra Ravenna Formasıyla Forlì Derbisinde Sahaya Çıkıyor

46 Yaşındaki Ronaldinho 11 Yıl Sonra Ravenna Formasıyla Forlì Derbisinde Sahaya Çıkıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
14.11.2026 - 20:03
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46 yaşındaki Ronaldinho, son resmi maçını 2015'te Fluminense formasıyla oynadıktan sonra 11 yıl aradan sonra yeniden sahaya çıkıyor. Brezilyalı yıldız, İtalya Serie C'de mücadele eden Ravenna ile sözleşme imzaladı. Yeni takımıyla ilk sınavı 15 Kasım Pazar günü oynanacak Forlì derbisi olacak.

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Son resmi maç 2015'te oynanmıştı.

Son resmi maç 2015'te oynanmıştı.

Fluminense'den ayrıldığı 2015'ten bu yana hiçbir kulübün forması giymeyen Ronaldinho, futbolu 2018'de resmen bırakmıştı. Ravenna ile imzaladığı sözleşmenin yanında kulübün ortakları arasına da katıldı. Dönüşünün ilk durağı, Ravenna'nın Forlì ile oynayacağı derbi olacak.

Derbi Pazar günü Benelli'de.

Derbi Pazar günü Benelli'de.

İtalya Serie C B Grubu'nun 14. haftasında oynanacak Ravenna-Forlì maçı 15 Kasım Pazar günü Türkiye saatiyle 19.30'da başlayacak. Karşılaşma Ravenna'nın evi Stadio Bruno Benelli'de oynanacak ve stadyumda bilet kalmadı. İtalya'da maçı Sky Sport Calcio ve NOW canlı yayınlayacak. Maç Brezilya'da RedeTV! ile ABD'de CBS üzerinden de yayınlanacak. Ravenna Teknik Direktörü Andrea Mandorlini, Ronaldinho'nun maça ilk 11'de başlayacağını açıkladı.

"Eşsiz, özel ve bir daha tekrarlanmayacak bir anı yaşamak için geldim."

"Eşsiz, özel ve bir daha tekrarlanmayacak bir anı yaşamak için geldim."

Ronaldinho, Ravenna taraftarlarına neşe ve eğlence verebilme düşüncesinden büyük keyif aldığını dile getirdi. Yeniden sahaya çıkmanın kendisi için ne anlama geldiğini şu sözlerle anlattı:

'Buraya, hayatımda eşsiz, özel ve bir daha tekrarlanmayacak bir anı yaşamak için geldim. Bence bugün diğer oyuncular için de özel olabilir, öyle umuyorum.'

"Her şeyi kazanmıştım."

"Her şeyi kazanmıştım."

Ronaldinho, futbolu bıraktığı dönemde kariyerine dönüp bakmıştı. O günlerde vardığı sonucu ve dönüşünün kendisine hissettirdiklerini şöyle anlattı:

'Futbola yıllar önce başladım ve emekli olduğumda geriye dönüp baktığımda şunu fark ettim. Her şeyi kazanmıştım. Şimdi yeniden futbol oynama fırsatım var ve bu beni mutlu ediyor.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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