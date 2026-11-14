46 Yaşındaki Ronaldinho 11 Yıl Sonra Ravenna Formasıyla Forlì Derbisinde Sahaya Çıkıyor
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46 yaşındaki Ronaldinho, son resmi maçını 2015'te Fluminense formasıyla oynadıktan sonra 11 yıl aradan sonra yeniden sahaya çıkıyor. Brezilyalı yıldız, İtalya Serie C'de mücadele eden Ravenna ile sözleşme imzaladı. Yeni takımıyla ilk sınavı 15 Kasım Pazar günü oynanacak Forlì derbisi olacak.
Son resmi maç 2015'te oynanmıştı.
Derbi Pazar günü Benelli'de.
"Eşsiz, özel ve bir daha tekrarlanmayacak bir anı yaşamak için geldim."
"Her şeyi kazanmıştım."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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