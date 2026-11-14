46 Yaşındaki Ronaldinho 11 Yıl Sonra Ravenna Formasıyla Forlì Derbisinde Sahaya Çıkıyor

Ronaldinho, Ravenna taraftarlarına neşe ve eğlence verebilme düşüncesinden büyük keyif aldığını dile getirdi. Yeniden sahaya çıkmanın kendisi için ne anlama geldiğini şu sözlerle anlattı:

'Buraya, hayatımda eşsiz, özel ve bir daha tekrarlanmayacak bir anı yaşamak için geldim. Bence bugün diğer oyuncular için de özel olabilir, öyle umuyorum.'