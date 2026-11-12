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Barcelona Camp Nou'da Taraftarlar İçin Kül Muhafaza Alanı Kuruyor

Barcelona Camp Nou'da Taraftarlar İçin Kül Muhafaza Alanı Kuruyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
12.11.2026 - 20:02
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Barcelona, Camp Nou'nun yenileme çalışmalarıyla birlikte taraftarlarına bugüne kadar görülmemiş bir olanak sunmaya hazırlanıyor. Proje, kulüple bağını hayatının ardından da sürdürmek isteyenlere yönelik. Katılım için ödenecek ücretler de futbolseverlerin dikkatini çekti.

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Memorial FC Barcelona kuruluyor.

Memorial FC Barcelona kuruluyor.

Barcelona, Camp Nou'nun yenilenmesi kapsamında Memorial FC Barcelona adlı bir proje geliştiriyor. Proje, taraftarlara hayatlarının ardından da kulüple bağlarını sürdürme imkânı sunacak. Stadyum içinde taraftarların cenaze küllerinin muhafaza edilebileceği özel bir alan oluşturulacak. Böylece yıllarca Barcelona'ya destek veren futbolseverler, hayatlarını kaybettikten sonra da takımlarının stadında yer alabilecek.

26 bin kül muhafaza alanı olacak.

26 bin kül muhafaza alanı olacak.

Yaklaşık 1.500 metrekarelik alana kurulması planlanan Memorial FC Barcelona, 26 bin kül muhafaza alanına ev sahipliği yapacak. Ayrıca 9 bin anı plaketi için özel bölümler hazırlanacak. Mimar Quique Montoya'nın tasarladığı alanda kulübün 125 yıllık tarihindeki önemli anları yansıtan görseller ve büyük duvar resimleri bulunacak. Özel aydınlatmayla desteklenen bölümde taraftarların isimleri cam duvarlar üzerindeki plakada yer alabilecek. Barcelona yönetimi, kulübün ortak mirasında futbolcuların ve kupaların yanı sıra taraftarların da payı olduğunu vurguluyor.

10 yıllık kullanım 2 bin 490 euro.

10 yıllık kullanım 2 bin 490 euro.

Taraftarlar 10 yıllık kullanım için 2 bin 490 euro, 50 yıllık kullanım için yaklaşık 6 bin euro ödeyecek. Bu ücretlere yıllık 70 euro bakım bedeli eklenecek. Kalıcı yer isteyenler için fiyat 10 bin euroya kadar çıkarken anı plaketi için ayrıca 490 euro isteniyor. Barcelona'nın açıklamalarına göre projeye şimdiden yoğun ilgi gösterildi ve binden fazla taraftar yer ayırtmak için başvurdu.

Açılış 2027 sonunda planlanıyor.

Açılış 2027 sonunda planlanıyor.

Memorial FC Barcelona'nın ilk bölümünün 2027'nin sonunda hizmete açılması planlanıyor. İkinci aşamanın ise 2028'in ortasında tamamlanması öngörülüyor. Taraftarların alana sürekli erişebilmesi için stadyumun dışında bağımsız bir giriş de yapılacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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