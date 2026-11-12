Barcelona Camp Nou'da Taraftarlar İçin Kül Muhafaza Alanı Kuruyor
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Barcelona, Camp Nou'nun yenileme çalışmalarıyla birlikte taraftarlarına bugüne kadar görülmemiş bir olanak sunmaya hazırlanıyor. Proje, kulüple bağını hayatının ardından da sürdürmek isteyenlere yönelik. Katılım için ödenecek ücretler de futbolseverlerin dikkatini çekti.
Memorial FC Barcelona kuruluyor.
26 bin kül muhafaza alanı olacak.
10 yıllık kullanım 2 bin 490 euro.
Açılış 2027 sonunda planlanıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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