Barcelona Camp Nou'da Taraftarlar İçin Kül Muhafaza Alanı Kuruyor

Taraftarlar 10 yıllık kullanım için 2 bin 490 euro, 50 yıllık kullanım için yaklaşık 6 bin euro ödeyecek. Bu ücretlere yıllık 70 euro bakım bedeli eklenecek. Kalıcı yer isteyenler için fiyat 10 bin euroya kadar çıkarken anı plaketi için ayrıca 490 euro isteniyor. Barcelona'nın açıklamalarına göre projeye şimdiden yoğun ilgi gösterildi ve binden fazla taraftar yer ayırtmak için başvurdu.