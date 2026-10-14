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Lamine Yamal'ın Galatasaray Maçındaki Hareketine Futbolseverlerden Övgü Yağdı

Lamine Yamal'ın Galatasaray Maçındaki Hareketine Futbolseverlerden Övgü Yağdı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.10.2026 - 15:13
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Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında RAMS Park'ta Galatasaray'ı 4-1 yenen Barcelona'da maçın en parlak ismi yine Lamine Yamal oldu. 19 yaşındaki yıldız oyuncu iki asistle oynadığı karşılaşmada maçın oyuncusu seçildi. İstanbul'a geldiği andan beri gündemde olan Yamal'ın maç boyunca yaptığı hareketler sosyal medyada hızla dolaşıma girdi. Bunlardan biri, top kontrolü sırasında yaptığı ve futbolseverleri ikiye bölen hareket oldu. Kimi izleyici bunu bilinçli bir şov olarak görürken kimi de şanslı bir sapma olduğunu savundu. Yine de yorumların büyük kısmı aynı noktada birleşti: Yamal topla başka bir ilişki kuruyor. Biz de videonun altına yazılan övgü dolu yorumları derledik.

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Yamal'ın tartışma yaratan o hareketi:

Tepkiler şöyle:

Tepkiler şöyle:
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Topta mıknatıs mı var?

Topta mıknatıs mı var?
twitter.com

Büyü gibi futbol

Büyü gibi futbol
twitter.com
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Quaresma okulundan mezun

Quaresma okulundan mezun
twitter.com

Yetenek dediğin bu

Yetenek dediğin bu
twitter.com

Rekorlar tehlikede

Rekorlar tehlikede
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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