Lamine Yamal'ın Galatasaray Maçındaki Hareketine Futbolseverlerden Övgü Yağdı
Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında RAMS Park'ta Galatasaray'ı 4-1 yenen Barcelona'da maçın en parlak ismi yine Lamine Yamal oldu. 19 yaşındaki yıldız oyuncu iki asistle oynadığı karşılaşmada maçın oyuncusu seçildi. İstanbul'a geldiği andan beri gündemde olan Yamal'ın maç boyunca yaptığı hareketler sosyal medyada hızla dolaşıma girdi. Bunlardan biri, top kontrolü sırasında yaptığı ve futbolseverleri ikiye bölen hareket oldu. Kimi izleyici bunu bilinçli bir şov olarak görürken kimi de şanslı bir sapma olduğunu savundu. Yine de yorumların büyük kısmı aynı noktada birleşti: Yamal topla başka bir ilişki kuruyor. Biz de videonun altına yazılan övgü dolu yorumları derledik.
Yamal'ın tartışma yaratan o hareketi:
Tepkiler şöyle:
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Topta mıknatıs mı var?
Büyü gibi futbol
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