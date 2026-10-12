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Lamine Yamal İstanbul'a Ayak Basar Basmaz Paylaştı: Türkiye'den İlk Paylaşımı "Bayraklı"

Lamine Yamal İstanbul'a Ayak Basar Basmaz Paylaştı: Türkiye'den İlk Paylaşımı "Bayraklı"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
12.10.2026 - 18:07
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Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray'a konuk olacak Barcelona, İstanbul'a gelip kalacağı otele yerleşti. Katalan ekibi yarın saat 22.00'de Rams Park'ta sahaya çıkacak. Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal ise İstanbul'a gelir gelmez Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı.

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Barcelona yarınki maç için İstanbul'a geldi.

Barcelona yarınki maç için İstanbul'a geldi.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray'a konuk oluyor ve karşılaşma yarın Rams Park'ta saat 22.00'de başlayacak. Katalan devi İstanbul'daki otele yerleşti. Barcelona'nın maç kadrosunda Joan Garcia, Joao Cancelo, Alejandro Balde, Brian Farinas, Pau Cubarsi, Gavi, Fermin Lopez, Pedri, Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Xavi Espart, Wojciech Szczesny, Karim Adeyemi, Rodri, Anthony Gordon, Gerard Martin, Dani Olmo, Marc Bernal, Jules Kounde, Eric Garcia, Dominik Livakovic ve Hamza Abdelkarim yer aldı.

Yamal'ın İstanbul paylaşımında Türk bayrağı var.

Yamal'ın İstanbul paylaşımında Türk bayrağı var.

Yarın ilk 11'de maça başlayacağı düşünülen Barcelona'nın süper starı Lamine Yamal, İstanbul'a gelir gelmez Instagram hesabından Türk bayrağının dalgalandığı İstanbul manzarasını paylaştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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