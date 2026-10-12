Lamine Yamal İstanbul'a Ayak Basar Basmaz Paylaştı: Türkiye'den İlk Paylaşımı "Bayraklı"
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Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray'a konuk olacak Barcelona, İstanbul'a gelip kalacağı otele yerleşti. Katalan ekibi yarın saat 22.00'de Rams Park'ta sahaya çıkacak. Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal ise İstanbul'a gelir gelmez Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı.
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Barcelona yarınki maç için İstanbul'a geldi.
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Yamal'ın İstanbul paylaşımında Türk bayrağı var.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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