Lamine Yamal, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun 20 Yaşındaki Performans Kıyaslaması Şaşırttı

Football on TNT Sports'un paylaştığı grafiğe göre Lamine Yamal, Şampiyonlar Ligi'nde 20 yaşından önce 12 gol ve 13 asist yaptı. Bu rakamlar toplam 25 gol katkısı anlamına geliyor.

Lionel Messi aynı yaş sınırına kadar 2 gol ve 1 asist üretebilmişti. Cristiano Ronaldo ise bu dönemde gol atamadı ve yalnızca 1 asistle yetindi.