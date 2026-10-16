Lamine Yamal, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun 20 Yaşındaki Performans Kıyaslaması Şaşırttı
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Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Şampiyonlar Ligi'nde 20 yaşından önce ulaştığı rakamlarla Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı. Football on TNT Sports'un paylaştığı grafiğe göre İspanyol kanat oyuncusu bu sürede toplam 25 gole katkı yaptı. Karşılaştırma, Yamal'ın Galatasaray deplasmanındaki 4-1'lik Barcelona galibiyetinde yaptığı asistlerin ardından gündeme geldi.
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Yamal 20 yaşından önce 25 gole katkı yaptı.
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Galatasaray maçı performansıyla tekrar dikkatleri çekti.
Yamal ikinci yarıda üç gol katkısı verdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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