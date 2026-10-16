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Lamine Yamal, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun 20 Yaşındaki Performans Kıyaslaması Şaşırttı

Lamine Yamal, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun 20 Yaşındaki Performans Kıyaslaması Şaşırttı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
16.10.2026 - 23:51
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Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Şampiyonlar Ligi'nde 20 yaşından önce ulaştığı rakamlarla Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı. Football on TNT Sports'un paylaştığı grafiğe göre İspanyol kanat oyuncusu bu sürede toplam 25 gole katkı yaptı. Karşılaştırma, Yamal'ın Galatasaray deplasmanındaki 4-1'lik Barcelona galibiyetinde yaptığı asistlerin ardından gündeme geldi.

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Yamal 20 yaşından önce 25 gole katkı yaptı.

Yamal 20 yaşından önce 25 gole katkı yaptı.

Football on TNT Sports'un paylaştığı grafiğe göre Lamine Yamal, Şampiyonlar Ligi'nde 20 yaşından önce 12 gol ve 13 asist yaptı. Bu rakamlar toplam 25 gol katkısı anlamına geliyor.

Lionel Messi aynı yaş sınırına kadar 2 gol ve 1 asist üretebilmişti. Cristiano Ronaldo ise bu dönemde gol atamadı ve yalnızca 1 asistle yetindi.

Galatasaray maçı performansıyla tekrar dikkatleri çekti.

Galatasaray maçı performansıyla tekrar dikkatleri çekti.

Karşılaştırma, Barcelona'nın İstanbul'da Galatasaray'ı 4-1 yendiği Şampiyonlar Ligi maçının ardından gündeme geldi. Galatasaray'da Osimhen'in dönüşü maç öncesinde konuşulan en büyük başlıktı.

Ev sahibi ekip Batrakov'un 28. dakikadaki golüyle öne geçti. Barcelona ise ilk yarının bitmesine az kala Cancelo'nun 43. dakikada attığı golle durumu dengeledi.

Yamal ikinci yarıda üç gol katkısı verdi.

Yamal ikinci yarıda üç gol katkısı verdi.

İkinci yarının başında Yamal'ın ortasında Fermín López kafayla Barcelona'yı öne taşıdı. Ardından Yamal'ın pasıyla Gordon dar açıdan skoru 3-1 yaptı.

65. dakikada oyuna yedekten giren Adeyemi de yine Yamal'ın pasıyla 4-1'i getirdi. İspanyol yıldız bu üç golde de belirleyici rol oynadı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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