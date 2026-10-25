46 Yaşındaki Ronaldinho Serie C Ekibi Ravenna Formasıyla 15 Kasım'da Sahaya Çıkacak

Ronaldinho'nun Ravenna ile anlaşmasının ardından gündeme gelen konulardan biri de kariyerindeki 300. gole ulaşma ihtimali oldu. Henüz sahaya çıkıp çıkmayacağı kesinleşmemişken bu olasılık kendisine sorulan Ronaldinho, şu yanıtı verdi:

'Eğer bu gerçekleşirse çok daha güzel olur.'