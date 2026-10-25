46 Yaşındaki Ronaldinho Serie C Ekibi Ravenna Formasıyla 15 Kasım'da Sahaya Çıkacak
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Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho, 46 yaşında yeniden resmi maçta forma giymeye hazırlanıyor. Ağustos ayında İtalya Serie C ekiplerinden Ravenna ile anlaşan Ronaldinho, aynı kulübün hissesini de satın almıştı. Ravenna'nın sahaya dönüşe dair duyurusu ve Ronaldinho'nun 300. gol yorumu futbol gündemine oturdu.
Ronaldinho 15 Kasım'da sahada.
Ravenna dönüşü sihir sözleriyle duyurdu.
Ronaldinho'nun gündeminde 300. gol var.
Dünya Kupası ve Ballon d'Or kazandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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