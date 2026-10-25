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46 Yaşındaki Ronaldinho Serie C Ekibi Ravenna Formasıyla 15 Kasım'da Sahaya Çıkacak

46 Yaşındaki Ronaldinho Serie C Ekibi Ravenna Formasıyla 15 Kasım'da Sahaya Çıkacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
25.10.2026 - 19:13
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Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho, 46 yaşında yeniden resmi maçta forma giymeye hazırlanıyor. Ağustos ayında İtalya Serie C ekiplerinden Ravenna ile anlaşan Ronaldinho, aynı kulübün hissesini de satın almıştı. Ravenna'nın sahaya dönüşe dair duyurusu ve Ronaldinho'nun 300. gol yorumu futbol gündemine oturdu.

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Ronaldinho 15 Kasım'da sahada.

Ronaldinho 15 Kasım'da sahada.

Aktarılan habere göre ağustos ayında İtalya Serie C ekiplerinden Ravenna ile anlaşan Brezilyalı yıldızın, 15 Kasım'da yerel rakip Forli karşısında forma giyeceği duyuruldu. Ravenna'dan hisse de satın alan Ronaldinho, böylece kulüple kurduğu ortaklığı sahaya taşımaya hazırlanıyor. Kulübün sahibi ise Ronaldinho'nun arkadaşı Ignazio Cipriani.

Ravenna dönüşü sihir sözleriyle duyurdu.

Ravenna dönüşü sihir sözleriyle duyurdu.

Ravenna, Ronaldinho'nun sahaya dönüşünü şu sözlerle duyurdu:

'Sihir hiç kaybolmadı. Şimdi onu yeniden sahaya taşıma zamanı.'

Ronaldinho 2018'de futbolu bıraktığını açıklamıştı. Son resmi karşılaşmasına ise 2015 yılında Fluminense formasıyla çıkmıştı. Açıklanan plan gerçekleşirse Brezilyalı yıldız uzun bir aranın ardından yeniden bir kulüp formasıyla sahada olacak.

Ronaldinho'nun gündeminde 300. gol var.

Ronaldinho'nun gündeminde 300. gol var.

Ronaldinho'nun Ravenna ile anlaşmasının ardından gündeme gelen konulardan biri de kariyerindeki 300. gole ulaşma ihtimali oldu. Henüz sahaya çıkıp çıkmayacağı kesinleşmemişken bu olasılık kendisine sorulan Ronaldinho, şu yanıtı verdi:

'Eğer bu gerçekleşirse çok daha güzel olur.'

Dünya Kupası ve Ballon d'Or kazandı.

Dünya Kupası ve Ballon d'Or kazandı.

Kariyerinde Paris Saint-Germain, Barcelona ve Milan gibi kulüplerin formasını giyen Ronaldinho, Brezilya Milli Takımı ile 2002 Dünya Kupası'nı kazandı. Brezilyalı yıldız, 2005 yılında da Ballon d'Or ödülüne layık görüldü. Şimdi gözler, yıllar sonra sahaya çıkması planlanan Ronaldinho'nun forma giyeceği 15 Kasım'daki Ravenna-Forli karşılaşmasına çevrildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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