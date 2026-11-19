Bakan Yumaklı Çilekli ve Muzlu Sütlerdeki Meyve Oranını Açıkladı: Market Raflarında Yeni Dönem Başlıyor
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çocuklara yönelik üretilen çilekli ve muzlu sütlerin içindeki meyve miktarına dikkat çekti. Bu ürünlerin isimlendirilmesi için 1 Ocak'ta yeni bir uygulama başlayacak. Tereyağı, tost peyniri, süt ve tavuk ambalajlarındaki bazı ifadeler de yeni kuralların kapsamına giriyor.
Çilekli sütte çilek binde 1.
Doğal süt yazısı sınırlanıyor.
Yarım yağlı tereyağı örnek gösterildi.
Tost peyniri ismi değişiyor.
Köy tavuğu algısına izin yok.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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