Bakan Yumaklı gıda ambalajlarında tüketiciyi yanıltabilecek ifadelerle mücadele başlatıldığını belirterek ürünün içeriği ile ambalajdaki bilgilerin birbiriyle uyumlu olması gerektiğini vurguladı. Tereyağı, peynir, süt, dondurma ve ton balığı gibi ürünlerde kullanılan bazı ifadelerin tüketicide yanlış algı oluşturduğunu söyleyen Yumaklı şu ifadeleri kullandı:

“Ürünün, markanın ve mesajın çağrıştırdığı içerikte olması şart. Tüketici, pakete baktığı zaman içinde ne olduğunu açıkça görecek. Tereyağı ise tereyağı, margarin ise margarin. Kandırmaca, aldatmaca olmayacak.”

Yumaklı örnek olarak yarım yağlı tereyağı ve dörtte üç yağlı tereyağı gibi ifadeleri gösterdi ve ürünlerin gerçek içeriklerine uygun şekilde tanıtılması gerektiğini söyledi.