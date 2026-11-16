Şef Semen Öner'in 'Tavuk Yıkanmaz' Uyarısı Yeniden Gündemde: Peki Tavuk Neden Yıkanmaz?

Çiğ tavukta Salmonella ve Campylobacter gibi hastalık yapan bakteriler bulunabiliyor. Bunlar suyla ölmüyor, yeterince pişirilen ette ise etkisiz hale geliyor. Sirkeli ya da limonlu suyla yıkamak da sonucu değiştirmiyor. ABD Tarım Bakanlığı (USDA) bu yöntemlerin bakteriyi yok etmediğini açıkça belirtiyor.