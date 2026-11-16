Şef Semen Öner'in 'Tavuk Yıkanmaz' Uyarısı Yeniden Gündemde: Peki Tavuk Neden Yıkanmaz?
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Şef Semen Öner'in çiğ tavukla ilgili uyarısı sosyal medyada yeniden elden ele dolaşıyor. Sözler yeni değil: Semen Öner bu videoyu Aralık 2024'te kendi YouTube kanalında 'Tavuk yıkanmaz!' başlığıyla yayımlamıştı. Mesajı ise hiç değişmedi: Tavuk yıkanmaz!
Semen Öner'e göre çiğ tavuk ambalajından çıktığı gibi tencereye girmeli.
Su, tavuktaki bakteriyi öldürmüyor.
ABD'de yapılan deney, yıkamanın riskini rakamlarla gösterdi.
Peki tavuğu güvenle hazırlamak için ne yapmalı?
Peki siz tavuğu yıkayanlardan mısınız? Yorumlarda buluşalım!
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