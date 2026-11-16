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Şef Semen Öner'in 'Tavuk Yıkanmaz' Uyarısı Yeniden Gündemde: Peki Tavuk Neden Yıkanmaz?

Şef Semen Öner'in 'Tavuk Yıkanmaz' Uyarısı Yeniden Gündemde: Peki Tavuk Neden Yıkanmaz?

Mira Hanım
Mira Hanım - Editör
16.11.2026 - 13:50
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Şef Semen Öner'in çiğ tavukla ilgili uyarısı sosyal medyada yeniden elden ele dolaşıyor. Sözler yeni değil: Semen Öner bu videoyu Aralık 2024'te kendi YouTube kanalında 'Tavuk yıkanmaz!' başlığıyla yayımlamıştı. Mesajı ise hiç değişmedi: Tavuk yıkanmaz!

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Semen Öner'e göre çiğ tavuk ambalajından çıktığı gibi tencereye girmeli.

Semen Öner'e göre çiğ tavuk ambalajından çıktığı gibi tencereye girmeli.

Semen Öner videoda tavuğun akan suyun altında tutulmamasını istiyor. Ambalaj hemen çöpe gitmeli, tavuk da etrafa su sıçratılmadan pişirme aşamasına geçmeli. Gerekçesi açık: Yıkarken sıçrayan su, gözle fark edilmese de bakteriyi mutfağa yayıyor ve o bakteri insanı hasta ediyor.

Su, tavuktaki bakteriyi öldürmüyor.

Su, tavuktaki bakteriyi öldürmüyor.

Çiğ tavukta Salmonella ve Campylobacter gibi hastalık yapan bakteriler bulunabiliyor. Bunlar suyla ölmüyor, yeterince pişirilen ette ise etkisiz hale geliyor. Sirkeli ya da limonlu suyla yıkamak da sonucu değiştirmiyor. ABD Tarım Bakanlığı (USDA) bu yöntemlerin bakteriyi yok etmediğini açıkça belirtiyor.

ABD'de yapılan deney, yıkamanın riskini rakamlarla gösterdi.

ABD'de yapılan deney, yıkamanın riskini rakamlarla gösterdi.

USDA'nın 2019'da yayımladığı çalışmada çiğ tavuğu yıkayan katılımcıların yüzde 60'ının lavabosunda sonradan bakteri bulundu. Lavaboyu temizlemeye çalışanların yüzde 14'ünde bakteri yine de kalmıştı. Yıkayanların yüzde 26'sı ise bakteriyi aynı mutfakta hazırlanan salataya bulaştırdı.

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Peki tavuğu güvenle hazırlamak için ne yapmalı?

Peki tavuğu güvenle hazırlamak için ne yapmalı?

Tavuğu ambalajından doğrudan tavaya ya da tencereye alın. Fazla suyunu almak istiyorsanız kâğıt havluyla kurulayıp havluyu hemen atın. Tavuğun değdiği kesme tahtasını, bıçağı ve tezgâhı sıcak, sabunlu suyla yıkayın, ellerinizi de en az 20 saniye sabunlayın. Pişirirken etin iç sıcaklığı 74 dereceye ulaşmalı.

Peki siz tavuğu yıkayanlardan mısınız? Yorumlarda buluşalım!

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Mira Hanım
Mira Hanım
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