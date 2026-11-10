Peynirde Yeni Tebliğ Yürürlükte: Nişasta, Jelatin ve Bitkisel Yağ Yasak, Çiğ Sütten Peynire 4 Ay Şartı
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Türkiye'de kahvaltı sofralarının değişmez ürünü peynirin nasıl üretileceğini, etiketine ne yazılacağını ve rafta kaç derecede bekleyeceğini belirleyen kurallar yenilendi. Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği, 10 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi; 2015'ten beri uygulanan tebliğ kaldırıldı. Yeni metne göre peynire süt proteini dışında protein, nişasta, jelatin, soya ve süt yağı dışında yağ konulamayacak, çiğ sütten yapılan peynirler en az 4 ay olgunlaştırılmadan satılamayacak. İşletmelerin yeni kurallara uyması için 30 Nisan 2027'ye kadar süresi var.
Kaynak: AA, Resmî Gazete
Peynire süt proteini dışında protein, nişasta, jelatin, soya ve bitkisel yağ katılamayacak.
Çiğ sütten yapılan peynirler ise en az 4 ay olgunlaştırılmadan satışa çıkamayacak.
Etiketlerde "köy peyniri", "doğal peynir", "geleneksel peynir" ve "çiftlik peyniri" ifadeleri kullanılamayacak.
Peynirler 10 derecenin altında saklanacak, işletmelerin uyum için 30 Nisan 2027'ye kadar süresi var.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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