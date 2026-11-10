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Peynirde Yeni Tebliğ Yürürlükte: Nişasta, Jelatin ve Bitkisel Yağ Yasak, Çiğ Sütten Peynire 4 Ay Şartı

Peynirde Yeni Tebliğ Yürürlükte: Nişasta, Jelatin ve Bitkisel Yağ Yasak, Çiğ Sütten Peynire 4 Ay Şartı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.11.2026 - 12:44
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Türkiye'de kahvaltı sofralarının değişmez ürünü peynirin nasıl üretileceğini, etiketine ne yazılacağını ve rafta kaç derecede bekleyeceğini belirleyen kurallar yenilendi. Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği, 10 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi; 2015'ten beri uygulanan tebliğ kaldırıldı. Yeni metne göre peynire süt proteini dışında protein, nişasta, jelatin, soya ve süt yağı dışında yağ konulamayacak, çiğ sütten yapılan peynirler en az 4 ay olgunlaştırılmadan satılamayacak. İşletmelerin yeni kurallara uyması için 30 Nisan 2027'ye kadar süresi var.

Kaynak: AA, Resmî Gazete

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Peynire süt proteini dışında protein, nişasta, jelatin, soya ve bitkisel yağ katılamayacak.

Peynire süt proteini dışında protein, nişasta, jelatin, soya ve bitkisel yağ katılamayacak.

Tebliğ (No: 2026/24), doğrudan tüketime sunulan ya da başka ürünlerde hammadde olarak kullanılan bütün peynirleri kapsıyor. Üretimde süt proteini dışındaki proteinler, nişasta ve nişasta bazlı ürünler, jelatin, soya ürünleri ile süt yağı dışındaki hayvansal ve bitkisel yağlar yasaklı listede.

Tek istisna çeşnili taze peynirler. Bu ürünlerde nişasta, yalnızca stabilizör olarak ve teknolojinin gerektirdiği miktarda kullanılabilecek.

Çeşnili peynirlerde toplam çeşni oranı yüzde 6'yı, çeşnili taze peynirlerde yüzde 15'i geçemeyecek. İçine şeker eklenen çeşnili taze peynirlerin etiketinde bu bilgi ayrıca yer alacak.

Çiğ sütten yapılan peynirler ise en az 4 ay olgunlaştırılmadan satışa çıkamayacak.

Çiğ sütten yapılan peynirler ise en az 4 ay olgunlaştırılmadan satışa çıkamayacak.

Çiğ sütten ya da termizasyon uygulanmış sütten üretilen ve telemesi haşlanmamış peynirler, en az 4 ay olgunlaştırma süresini doldurmadan piyasaya sunulamayacak. Tebliğ termizasyonu, sütün 57-68 derece arasında en az 15 saniye ısıtılması olarak tanımlıyor.

Olgunlaştırılmadan satılacak peynirlerde kullanılan süt ise en az pastörizasyon normlarında ısıl işlemden geçirilecek. Bunun ölçüsü de metinde yazılı: en az 72 derecede 15 saniye ya da en az 63 derecede 30 dakika.

Çiğ sütle üretilen bu peynirlerin ambalajında 'çiğ sütten üretilmiştir' ibaresi bulunacak. İbare, ürün adıyla aynı puntoda ve en az 3 milimetre yüksekliğinde yazılacak.

Etiketlerde "köy peyniri", "doğal peynir", "geleneksel peynir" ve "çiftlik peyniri" ifadeleri kullanılamayacak.

Etiketlerde "köy peyniri", "doğal peynir", "geleneksel peynir" ve "çiftlik peyniri" ifadeleri kullanılamayacak.

Peynir ambalajında yağlılık sınıfı ve olgunlaşma durumu ürün adıyla birlikte yazılacak. Olgunlaştırılmış peynirlerde üretim tarihi gün, ay ve yıl olarak belirtilecek, yanına olgunlaştırma süresi eklenecek.

Birden fazla hayvanın sütüyle yapılan peynirlerde süt türleri, kullanılan miktara göre çoktan aza doğru sıralanacak. Kaşara 'eski' denebilmesi için ürünün en az 120 gün olgunlaştırılmış olması gerekiyor.

'Sürülebilir', 'ultrafiltrasyon', 'üçgen' ya da 'tost, pizza yapımında kullanılabilir' gibi tanımlayıcı ifadeler etikette yer alabilecek. Ancak bunlar tek başına ürün adı olarak kullanılamayacak, ürün adından büyük puntoyla da yazılamayacak.

Peynirler 10 derecenin altında saklanacak, işletmelerin uyum için 30 Nisan 2027'ye kadar süresi var.

Peynirler 10 derecenin altında saklanacak, işletmelerin uyum için 30 Nisan 2027'ye kadar süresi var.

Teleme ve peynirlerin muhafazası, taşınması ve satışa sunulması sırasında sıcaklık 10 derecenin altında tutulacak. Eritme peyniri dökme olarak satılamayacak, teleme de doğrudan son tüketiciye sunulamayacak.

Tebliğ yayımlandığı gün yürürlüğe girdi, ancak hâlihazırda faaliyet gösteren gıda işletmelerine geçiş süresi tanındı. Bu işletmeler üretim ve etiketlerini 30 Nisan 2027'ye kadar yeni kurallara uyduracak.

30 Nisan 2027'den önce piyasaya sürülen peynirler raf ömrü dolana kadar satılabilecek. Dilimlenebilir eritme peynirleri bunun dışında tutuldu: yeni tebliğe uymayan ürünler bu tarihten sonra piyasada bulundurulamayacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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