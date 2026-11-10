Peynirde Yeni Tebliğ Yürürlükte: Nişasta, Jelatin ve Bitkisel Yağ Yasak, Çiğ Sütten Peynire 4 Ay Şartı

Tebliğ (No: 2026/24), doğrudan tüketime sunulan ya da başka ürünlerde hammadde olarak kullanılan bütün peynirleri kapsıyor. Üretimde süt proteini dışındaki proteinler, nişasta ve nişasta bazlı ürünler, jelatin, soya ürünleri ile süt yağı dışındaki hayvansal ve bitkisel yağlar yasaklı listede.

Tek istisna çeşnili taze peynirler. Bu ürünlerde nişasta, yalnızca stabilizör olarak ve teknolojinin gerektirdiği miktarda kullanılabilecek.

Çeşnili peynirlerde toplam çeşni oranı yüzde 6'yı, çeşnili taze peynirlerde yüzde 15'i geçemeyecek. İçine şeker eklenen çeşnili taze peynirlerin etiketinde bu bilgi ayrıca yer alacak.