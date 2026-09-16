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Yeni Kurallar Geldi: Tarım ve Orman Bakanlığı Dönerin Resmi Tarifini Açıkladı

Yeni Kurallar Geldi: Tarım ve Orman Bakanlığı Dönerin Resmi Tarifini Açıkladı

Gıda Döner
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
16.09.2026 - 11:50
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Tarım ve Orman Bakanlığı, dönerin resmi tarifini ve üretim standartlarını yeniden belirledi. Türk Gıda Kodeksi'nde yapılan yeni düzenlemeyle kıyma, yaprak ve yaprak-kıyma döner için ayrı ayrı bileşim oranları getirildi. İşletmelere mevcut üretimlerini yeni kurallara uydurmaları için 31 Mart 2027'ye kadar süre tanındı.

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Yeni kurallar geldi: Bakanlık dönerin resmi tarifini açıkladı.

Yeni kurallar geldi: Bakanlık dönerin resmi tarifini açıkladı.

Yeni tebliğe göre kıyma döner üretiminde kıyma etin oranı yüzde 90'ı geçemeyecek, yaprak etin payı ise en az yüzde 10 olacak. Yaprak-kıyma dönerde bu denge tam tersine dönüyor: yaprak et en az yüzde 60, kıyma et ise en fazla yüzde 40 olabilecek.

Düzenlemeyle birlikte ürünlerin etiketinde artık sadece 'döner' değil, 'yaprak döner', 'kıyma döner' veya 'yaprak-kıyma döner' ibaresinin açıkça yer alması zorunlu hale geliyor. Bakanlık bu adımla tüketicinin tabağına gelen ürünün içeriğini net şekilde görmesini hedefliyor.

Yağ oranı yüzde 25, tuz oranı yüzde 2 sınırını aşamayacak.

Yağ oranı yüzde 25, tuz oranı yüzde 2 sınırını aşamayacak.

Tebliğde dönerin besin değerine ilişkin sınırlar da ilk kez bu netlikte ortaya konuldu. Buna göre dönerde toplam yağ oranı yüzde 25'i, tuz oranı ise yüzde 2'yi geçemeyecek. Et proteininin ise en az yüzde 12 seviyesinde olması şart koşuluyor.

Düzenleme, ürünün ağırlığını artırmak amacıyla kullanılan dolgu maddelerine de sınır getiriyor. Fıstık, peynir, mısır nişastası ve soya döner içinde dolgu malzemesi olarak kullanılamayacak; baharatlardan gelen nişasta ve bitkisel protein oranı ise azami yüzde 1 ile sınırlandırılacak.

Son tarih 31 Mart 2027.

Son tarih 31 Mart 2027.

Bakanlığın yeni standardına göre dönerde süt, yoğurt ve yumurta dışında herhangi bir protein tozu veya azot kaynağının kullanılması yasaklanıyor. Böylece ürünün doğal et proteini yerine yapay katkılarla desteklenmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Tütsüleme yasağı da düzenlemenin bir diğer önemli maddesi: sucuk, pastırma, kavurma ve et dönerinde tütsüleme işlemi artık uygulanamayacak. Sektöre yeni kurallara uyum için tanınan süre 31 Mart 2027'de sona eriyor; bakanlık bu tarihe kadar denetimlerin kademeli olarak artırılacağını bildirdi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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