Yeni Kurallar Geldi: Tarım ve Orman Bakanlığı Dönerin Resmi Tarifini Açıkladı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, dönerin resmi tarifini ve üretim standartlarını yeniden belirledi. Türk Gıda Kodeksi'nde yapılan yeni düzenlemeyle kıyma, yaprak ve yaprak-kıyma döner için ayrı ayrı bileşim oranları getirildi. İşletmelere mevcut üretimlerini yeni kurallara uydurmaları için 31 Mart 2027'ye kadar süre tanındı.
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Yeni kurallar geldi: Bakanlık dönerin resmi tarifini açıkladı.
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Yağ oranı yüzde 25, tuz oranı yüzde 2 sınırını aşamayacak.
Son tarih 31 Mart 2027.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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