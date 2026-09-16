Yeni Kurallar Geldi: Tarım ve Orman Bakanlığı Dönerin Resmi Tarifini Açıkladı

Yeni tebliğe göre kıyma döner üretiminde kıyma etin oranı yüzde 90'ı geçemeyecek, yaprak etin payı ise en az yüzde 10 olacak. Yaprak-kıyma dönerde bu denge tam tersine dönüyor: yaprak et en az yüzde 60, kıyma et ise en fazla yüzde 40 olabilecek.

Düzenlemeyle birlikte ürünlerin etiketinde artık sadece 'döner' değil, 'yaprak döner', 'kıyma döner' veya 'yaprak-kıyma döner' ibaresinin açıkça yer alması zorunlu hale geliyor. Bakanlık bu adımla tüketicinin tabağına gelen ürünün içeriğini net şekilde görmesini hedefliyor.