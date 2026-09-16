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Şikayetleriyle Ülke Gündemine Düşen Ezgi Yen Gizli Reklam Aldığı İçin Şikayet Edildi

Şikayetleriyle Ülke Gündemine Düşen Ezgi Yen Gizli Reklam Aldığı İçin Şikayet Edildi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.09.2026 - 11:53
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Geçtiğimiz gün keşfedilen ve sosyal medyayı adeta domine eden bir X profili var. Ezgi Yen isimli kullanıcının sürekli firmaları şikayet ettiğinin ortaya çıkmasıyla tüm sosyal medyanın radarı kendisine döndü. Uzun yıllardır X kullanan kullanıcının hemen hemen her şeyden şikayetçi olması bazılarını güldürürken bazıları tarafından haklı bulundu. Ancak popülerliği bir gecede tavan yapan Ezgi Yen bu kez kendisi şikayetlerin konusu oldu.

Detaylar şöyle:

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Tek bir paylaşımla 15.5 milyon görüntülenme aldı.

Tek bir paylaşımla 15.5 milyon görüntülenme aldı.
twitter.com

Ezgi Yen'in şikayetleri X kullanıcılarının dikkatini çekince ortaya ilginç paylaşımlar da çıktı. Tek günde ülke sosyal medyasının açık ara en çok konuşulan ismi olan kullanıcının popülerliğini büyük hesaplar da kısa süre içinde fark etti.

Hesabında adeta bir hazine bulunmuş gibi keşifler yapıldı.

Hesabında adeta bir hazine bulunmuş gibi keşifler yapıldı.
twitter.com

X tüm gün boyunca mizaha doydu.

X tüm gün boyunca mizaha doydu.
twitter.com

Büyük hesaplar da Ezgi Yen'i fark etti.

Büyük hesaplar da Ezgi Yen'i fark etti.
twitter.com

Bir günde milyonlarca görüntülenme alan kullanıcı akşam saatlerinde bir paylaşım yaptı.

Bir günde milyonlarca görüntülenme alan kullanıcı akşam saatlerinde bir paylaşım yaptı.

Ancak bu reklam paylaşımında herhangi bir tanıtım ifadesi kullanmadı. Örtülü reklam alarak bu kez şikayetlerin merkezine yerleşti.

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İbre tersine döndü ve yüzlerce şikayet mesajı atıldı.

İbre tersine döndü ve yüzlerce şikayet mesajı atıldı.
twitter.com

Ezgi Yen gizli reklam almasının ortaya çıkmasıyla paylaşımını sildi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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