Şikayetleriyle Ülke Gündemine Düşen Ezgi Yen Gizli Reklam Aldığı İçin Şikayet Edildi

Geçtiğimiz gün keşfedilen ve sosyal medyayı adeta domine eden bir X profili var. Ezgi Yen isimli kullanıcının sürekli firmaları şikayet ettiğinin ortaya çıkmasıyla tüm sosyal medyanın radarı kendisine döndü. Uzun yıllardır X kullanan kullanıcının hemen hemen her şeyden şikayetçi olması bazılarını güldürürken bazıları tarafından haklı bulundu. Ancak popülerliği bir gecede tavan yapan Ezgi Yen bu kez kendisi şikayetlerin konusu oldu.