Şikayetleriyle Ülke Gündemine Düşen Ezgi Yen Gizli Reklam Aldığı İçin Şikayet Edildi
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Geçtiğimiz gün keşfedilen ve sosyal medyayı adeta domine eden bir X profili var. Ezgi Yen isimli kullanıcının sürekli firmaları şikayet ettiğinin ortaya çıkmasıyla tüm sosyal medyanın radarı kendisine döndü. Uzun yıllardır X kullanan kullanıcının hemen hemen her şeyden şikayetçi olması bazılarını güldürürken bazıları tarafından haklı bulundu. Ancak popülerliği bir gecede tavan yapan Ezgi Yen bu kez kendisi şikayetlerin konusu oldu.
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Tek bir paylaşımla 15.5 milyon görüntülenme aldı.
Hesabında adeta bir hazine bulunmuş gibi keşifler yapıldı.
X tüm gün boyunca mizaha doydu.
Büyük hesaplar da Ezgi Yen'i fark etti.
Bir günde milyonlarca görüntülenme alan kullanıcı akşam saatlerinde bir paylaşım yaptı.
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İbre tersine döndü ve yüzlerce şikayet mesajı atıldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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