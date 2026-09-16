'Dünyanın En Çirkin İnsanı': Kasları Yavaş Yavaş Kemiğe Dönüşen Baguma'nın Hikâyesi
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Uganda'da yaşayan 63 yaşındaki Godfrey Baguma, dünyada milyonda bir görülen bir hastalıkla yaşıyor: fibrodisplazi ossifikans progressiva, kısaca FOP. Bu hastalıkta kaslar ve bağ dokusu ömür boyu yavaş yavaş kemiğe dönüşüyor. Süreç çocuklukta boyun ve omuzlarda başlıyor, sonra kollara ve bacaklara iniyor.
Baguma, 2002 yılında Uganda'nın en çirkin insanı yarışmasına katılmış ve kazanmıştı. Üstelik bu durumu 'İşte ben buyum' diye düşünmüş ve gururla söylemişti.
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Kaslar ve Bağ Dokusu Hayat Boyunca Yavaş Yavaş Kemiğe Dönüşüyor
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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