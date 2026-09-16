'Dünyanın En Çirkin İnsanı': Kasları Yavaş Yavaş Kemiğe Dönüşen Baguma'nın Hikâyesi

FOP adı verilen hastalıkta, kaslar ve bağ dokusu hayat boyu adım adım kemiğe dönüşüyor. Süreç çocuklukta başlıyor: önce boyun ve omuzlar donuyor, sonra kemikleşme kollara ve bacaklara doğru ilerleyerek hareket alanını daraltıyor. Ağız ve çene çevresindeki kaslar kemikleştiğinde konuşmak ve yemek yemek imkansız hale geliyor. Göğüs kafesi çevresinde kemik büyümesi ise nefes almayı kısıtlıyor.

Baguma hastalığı kendi cümleleriyle anlatıyor: 'Bu hastalık kaslara saldırıyor. Büyüyorlar ve orada kemiğe dönüşüyorlar, çok fazla ağrı oluyor.'

Hastalığı özellikle zorlu kılan şey tetikleyicileri. Düşme ya da ameliyat gibi her türlü yaralanma, hatta grip gibi virüsler bile kemiğin daha hızlı büyümesine yol açabiliyor. Aşı gibi enjeksiyonlar veya diş hekimindeki uyuşturma işlemi bile fazladan kemik oluşumunu tetikleyebiliyor.

Yeni oluşan kemik lenf damarlarına baskı yaparak sıvının kolda ya da bacakta birikmesine, yani ciddi şişliklere neden oluyor.

FOP dünya genelinde milyonda bir kişide görülüyor ve bugüne kadar kayda geçmiş vaka sayısı oldukça az. Tedavi tarafında ise sınırlı da olsa seçenekler var. 2023'te FDA'nın onayladığı ve yeni kemik oluşumunu sınırlayan bir ilaç, solunum yolu enfeksiyonu riskine karşı antibiyotikler, ağrı ve şişlik için kortikosteroidler. Hastalar ayrıca yürüyebilmek için özel ayakkabı ve destek cihazlarına ihtiyaç duyuyor.