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Kurtlar Vadisi Dizisi Hakkında FETÖ İncelemesi Başlatıldı

Kurtlar Vadisi Dizisi Hakkında FETÖ İncelemesi Başlatıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.09.2026 - 12:32 Son Güncelleme: 16.09.2026 - 13:05
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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken bir adım attı. Başsavcılık, ekranların uzun soluklu yapımlarından 'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisi hakkında örgütsel propaganda iddiaları üzerine inceleme başlatılmasına karar verdi.

Kaynak: Atakan Irmak / SABAH

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Kurtlar Vadisi Pusu hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı.

Kurtlar Vadisi Pusu hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı.

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre; dizide 'Kazım Kaşifoğlu' ismiyle yer verilen karakterin vatan haini ilan edilerek öldürülmesi ve sahnelerde kullanılan araçlarda 'FG' harf grubunu taşıyan plakaların yer alması, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına algı çalışması ve propaganda yapıldığı iddialarını gündeme getirdi.

Gelen ihbarlar ve başsavcılığın yaptığı resmi tespitlerin ardından harekete geçildi.

Sabah Gazetesi’nden Atakan Irmak’ın haberine göre; alınan karar doğrultusunda, alanında uzman isimlerden oluşan özel bir bilirkişi heyeti görevlendirildi. 

Hazırlanacak raporda, dizide yer alan senaryo kurguları, diyaloglar ve alt mesajlar detaylıca incelenecek.

Yapılacak olan teknik ve içerik incelemelerinin ardından, dizinin yayınlanan bölümlerinde örgütsel talimatlar verilip verilmediği ve yapımın FETÖ ile bir illiyet bağının bulunup bulunmadığı netlik kazanacak. Soruşturma kapsamındaki adli süreç devam ediyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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