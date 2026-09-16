Kurtlar Vadisi Dizisi Hakkında FETÖ İncelemesi Başlatıldı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken bir adım attı. Başsavcılık, ekranların uzun soluklu yapımlarından 'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisi hakkında örgütsel propaganda iddiaları üzerine inceleme başlatılmasına karar verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kurtlar Vadisi Pusu hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın