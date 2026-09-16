Yıllarca Çalıştığı Şirket Sahte Çıktı, SGK Maaşı İptal Etti: Borç Çıkarılan Emeklinin Hayatı Karardı!

2014 yılında Adana Metal Sanayi Sitesi'nde çalışmaya başlayan, ardından çeşitli işletmelerde aşçılık yapan Sefalet Verani, Ocak 2026'da emeklilik hakkını kazanarak aylık 20 bin lira maaşa bağlandı. Temmuz ayına kadar düzenli olarak maaşını alan Verani, Ağustos'ta SGK'dan gelen bir yazıyla adeta şoke oldu. Verani'nin bu süreçte 6 aylık emekli maaşından da mahrum kaldığı belirtiliyor.

Yazıda, 2015-2020 yılları arasındaki 1057 günlük sigorta priminin 'fiili çalışmaya dayanmadığı' gerekçesiyle geçersiz sayıldığı belirtildi. Bu günlerin düşmesiyle Verani'nin toplam prim gün sayısı 2599'a geriledi ve emeklilik şartını kaybetti. SGK, yasal faiziyle birlikte 158 bin 300 lira borç çıkardı.

Verani, '2026 yılının Ocak ayında emekli oldum. Temmuz ayında maaşımı aldım. Ondan sonra ‘Emekliliğiniz iptal oldu' şeklinde mesaj geldi. Neden iptal olduğunu öğrenmek için SGK'ya gittim. Bana işverenimin vergi kaçakçılığı yaptığını ve sahte evrak düzenlendiğini, bu nedenle bin 57 günümün silindiğini söylediler' dedi.