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Yıllarca Çalıştığı Şirket Sahte Çıktı, SGK Maaşı İptal Etti: Borç Çıkarılan Emeklinin Hayatı Karardı!

Yıllarca Çalıştığı Şirket Sahte Çıktı, SGK Maaşı İptal Etti: Borç Çıkarılan Emeklinin Hayatı Karardı!

SGK Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
16.09.2026 - 13:02
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Adana'da yaşayan 58 yaşındaki iki çocuk annesi Sefalet Verani, aylarca beklediği emekliliğine kavuştuğunda hayatının en zor sınavlarından biriyle karşılaştı. Ocak 2026'da bağlanan 20 bin liralık emekli maaşı, Ağustos ayında SGK'dan gelen bir yazıyla iptal edildi. Gerekçe, eski işvereninin sahte sigortalılık yaptığı iddiasıydı.

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Emekli maaşı 6 ay sonra iptal edildi, 158 bin lira borç çıkarıldı.

Emekli maaşı 6 ay sonra iptal edildi, 158 bin lira borç çıkarıldı.

2014 yılında Adana Metal Sanayi Sitesi'nde çalışmaya başlayan, ardından çeşitli işletmelerde aşçılık yapan Sefalet Verani, Ocak 2026'da emeklilik hakkını kazanarak aylık 20 bin lira maaşa bağlandı. Temmuz ayına kadar düzenli olarak maaşını alan Verani, Ağustos'ta SGK'dan gelen bir yazıyla adeta şoke oldu. Verani'nin bu süreçte 6 aylık emekli maaşından da mahrum kaldığı belirtiliyor.

Yazıda, 2015-2020 yılları arasındaki 1057 günlük sigorta priminin 'fiili çalışmaya dayanmadığı' gerekçesiyle geçersiz sayıldığı belirtildi. Bu günlerin düşmesiyle Verani'nin toplam prim gün sayısı 2599'a geriledi ve emeklilik şartını kaybetti. SGK, yasal faiziyle birlikte 158 bin 300 lira borç çıkardı.

Verani, '2026 yılının Ocak ayında emekli oldum. Temmuz ayında maaşımı aldım. Ondan sonra ‘Emekliliğiniz iptal oldu' şeklinde mesaj geldi. Neden iptal olduğunu öğrenmek için SGK'ya gittim. Bana işverenimin vergi kaçakçılığı yaptığını ve sahte evrak düzenlendiğini, bu nedenle bin 57 günümün silindiğini söylediler' dedi.

Vergi kaçıran işveren, sahte sigorta yapmış.

Vergi kaçıran işveren, sahte sigorta yapmış.

Sorunun kaynağının o dönem çalıştığı işverenin vergi kaçırması ve sahte belge düzenlemesi olduğu öne sürülüyor. Verani, kendisinin hiçbir kusuru olmadığını, işvereninin işlediği suçun bedelini kendisine ödettirildiğini savunuyor.

'Orada gerçekten çalıştım, elimde fotoğraflarım var, esnaftan 10 tanık getirebilirim. İşverenin cezasını neden ben ödeyeyim?' diyen Verani, hem eski işvereni hem de SGK hakkında hukuki süreç başlattığını açıkladı.

Sağlık güvencesini de kaybetti: Yüzde 60 engelli raporu var.

Sağlık güvencesini de kaybetti: Yüzde 60 engelli raporu var.

Emekliliğinin iptal edilmesiyle birlikte sağlık güvencesini de kaybeden Verani'nin yüzde 60 oranında engelli raporu bulunuyor ve düzenli ilaç kullanması gerekiyor. Bir ay boyunca ilaçlarını temin edemediğini anlatan Verani, yaşadığı süreci hayatının en zor dönemi olarak nitelendiriyor.

İki çocuk annesi olan Verani, şu ifadeleri kullandı:

'Hastalığım nedeniyle yüzde 60 raporum var. SGK'da bana, ‘58 yaşını doldurduysan doğum borçlanması yap. Ocak ayından önce doğum borçlanmasını yaparsan emeklilik hakkı kazanırsın' dediler. Ben de komşumdan borç buldum, altınlarımı bozdurdum ve doğum borçlanması yaptım. Daha sonra Ankara'ya gitti, doğrulandı ve emeklilik hakkını kazandım. 6 ay maaş aldım. Şimdi ise emekliliğim iptal edildi. 6 ay aldığım maaş kursağımda kaldı.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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