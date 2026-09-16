Yıllarca Çalıştığı Şirket Sahte Çıktı, SGK Maaşı İptal Etti: Borç Çıkarılan Emeklinin Hayatı Karardı!
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Adana'da yaşayan 58 yaşındaki iki çocuk annesi Sefalet Verani, aylarca beklediği emekliliğine kavuştuğunda hayatının en zor sınavlarından biriyle karşılaştı. Ocak 2026'da bağlanan 20 bin liralık emekli maaşı, Ağustos ayında SGK'dan gelen bir yazıyla iptal edildi. Gerekçe, eski işvereninin sahte sigortalılık yaptığı iddiasıydı.
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Emekli maaşı 6 ay sonra iptal edildi, 158 bin lira borç çıkarıldı.
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Vergi kaçıran işveren, sahte sigorta yapmış.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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