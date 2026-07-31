SGK'dan Kötü Sürpriz Yaşamayın: Maaşın Kesilmesine Yol Açan Hatalar

SGK uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki köşesinde ölüm aylığının kesilme durumlarını anlattı.

Dul eşin ölüm aylığının kesilmesindeki en birincil neden yeniden evlenmesidir. Resmî evliliğin gerçekleşmesiyle birlikte aylık otomatik olarak sonlandırılır. Kurum kayıtlarına geç geçen evlilikler, ilerleyen süreçte 'yersiz ödeme' olarak faiziyle geri talep edilir.

Kız çocuklarının maaş alabilmesi evli olmamalarına ve sigortalı bir işte çalışmamalarına bağlıdır. Evlenmek, sigortalı işe girmek veya kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı almak maaşı keser. Boşanma durumunda ise şartlar yeniden sağlanırsa aylık tekrar bağlanabilir.

Erkek çocuklarında belirleyici unsur yaş ve eğitim durumudur. Herhangi bir eğitime devam etmeyenlerde 18, lise eğitiminde 20, yükseköğrenimde ise 25 yaş sınırının dolmasıyla birlikte aylık kesilir.