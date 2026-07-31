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SGK'dan Kötü Sürpriz Yaşamayın: Maaşın Kesilmesine Yol Açan Hatalar

SGK'dan Kötü Sürpriz Yaşamayın: Maaşın Kesilmesine Yol Açan Hatalar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
31.07.2026 - 10:45
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Sosyal güvenlik sisteminin geride kalan aile bireylerine sunduğu en önemli güvencelerin başında gelen ölüm aylığı geliyor. Bu maaş sanılanın aksine ömür boyu koşulsuz şartsız ödenmiyor. SGK uzmanı Özgür Erdursun, ölüm aylığının kesilmesine neden olan kritik hataları anlattı.

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Ölüm aylığı alanlar dikkat: Yıllar sonra faiziyle geri ödeyebilirsiniz.

Ölüm aylığı alanlar dikkat: Yıllar sonra faiziyle geri ödeyebilirsiniz.

Ölüm aylığı alan hak sahipleri, aylık bağlandıktan sonra yaşamlarında meydana gelen değişiklikleri Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirmekle yükümlü. Bu durum, yıllar sonra yüksek faizli geri ödeme talepleri ve ciddi mağduriyetlerle karşılaşılmasına yol açıyor. Peki, ölüm aylığı hangi durumlarda kesilir? Hak kaybı yaşamamak için hangi kurallara dikkat etmek gerekir?

Ölüm aylığının kesilme nedenleri; hak sahibinin dul eş, kız çocuğu, erkek çocuğu, malul çocuk veya anne-baba olmasına göre değişkenlik gösteriyor.

Ölüm aylığı neden kesilir?

Ölüm aylığı neden kesilir?

SGK uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki köşesinde ölüm aylığının kesilme durumlarını anlattı.

Dul eşin ölüm aylığının kesilmesindeki en birincil neden yeniden evlenmesidir. Resmî evliliğin gerçekleşmesiyle birlikte aylık otomatik olarak sonlandırılır. Kurum kayıtlarına geç geçen evlilikler, ilerleyen süreçte 'yersiz ödeme' olarak faiziyle geri talep edilir.  

Kız çocuklarının maaş alabilmesi evli olmamalarına ve sigortalı bir işte çalışmamalarına bağlıdır. Evlenmek, sigortalı işe girmek veya kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı almak maaşı keser. Boşanma durumunda ise şartlar yeniden sağlanırsa aylık tekrar bağlanabilir.

Erkek çocuklarında belirleyici unsur yaş ve eğitim durumudur. Herhangi bir eğitime devam etmeyenlerde 18, lise eğitiminde 20, yükseköğrenimde ise 25 yaş sınırının dolmasıyla birlikte aylık kesilir.

Maaşın kesilmesine yol açan hatalar.

Maaşın kesilmesine yol açan hatalar.

Evlilik, işe girme, mezuniyet gibi durumların SGK’ya bildirilmemesi halinde, geçen sürede ödenen tüm maaşlar yasal faiziyle birlikte hak sahibinden tahsil edilir. İşte uygulamada yapılan en sık hatalar:

  • Ölüm aylığının hiçbir koşulda kesilmeyeceğini düşünmek,

  • İşe giriş veya evlilik durumlarını SGK’ya beyan etmemek,

  • Öğrenim durumundaki değişiklikleri (okulu bırakma, mezuniyet) gizlemek veya geç bildirmek,

  • Sosyal medyadaki asılsız ve doğrulanmamış bilgilere göre aksiyon almak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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