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Süreyya Yalçın ve Kardeşleri Anlaştı: Faruk Yalçın'ın Tarihi Yalısı Satılırsa Devlet de Rekor Kıracak

Süreyya Yalçın ve Kardeşleri Anlaştı: Faruk Yalçın'ın Tarihi Yalısı Satılırsa Devlet de Rekor Kıracak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
20.08.2026 - 17:32
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İstanbul Boğazı’nın en prestijli ve simge noktalarından biri olan Kanlıca kıyısında yer alan Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı, satışta. İş insanı Faruk Yalçın'ın yalısı olarak bilinen tarihi yalının 55 milyon dolara (yaklaşık 3 milyar TL) satılacağı öğrenildi. Süreyya Yalçın'ın da mirasçı olduğu yalının satışı gerçekleştiğinde devletin kasasına girecek rakam da belli oldu. Söz konusu rakam Hazine'ye sağlanacak en yüksek tapu harcı girdilerinden biri olacak.

Kaynak: Dünya gazetesi

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Süreyya Yalçın ve kardeşleri anlaştı: Faruk Yalçın'ın tarihi yalısı 55 milyon dolara satılacak.

Süreyya Yalçın ve kardeşleri anlaştı: Faruk Yalçın'ın tarihi yalısı 55 milyon dolara satılacak.

Kamuoyunda 'Faruk Yalçın Yalısı' olarak da bilinen ve Boğaz’ın en kıymetli mülkleri arasında gösterilen tarihi yapı, mirasçılar arasında sağlanan anlaşmanın  ardından resmen satışa çıkarıldı. Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından merhum Faruk Yalçın’ın ailesine ait olan yalı için talep edilen güncel bedel dudak uçuklattı.

Faruk Yalçın tarafından 1989 yılında satın alındıktan sonra aslına uygun olarak restore edilen ve uzun yıllar aile konutu olarak kullanılan mülk, Yalçın’ın 2008 yılındaki vefatının ardından çocuklarına miras kalmıştı. İlk etapta 70 milyon dolar (yaklaşık 3 milyar 360 milyon TL) bedel biçilen tarihi yalıya alıcı çıkmaması üzerine fiyat revizesine gidildi. 

Mirasçıların satış şartlarında yeniden uzlaşmaya varmasıyla birlikte mülkün yeni satış bedeli 55 milyon dolar (güncel kurla yaklaşık 2 milyar 640 milyon TL) olarak belirlendi. Yapının mirasçıları arasında Faruk Yalçın’ın ilk evliliğinden olan çocukları Osman, Hatice, Ayşe ve İsmail Yalçın ile ikinci evliliğinden olan kızı Süreyya Yalçın yer alıyor.

Devlet de rekor kıracak: Tarihi yalı satıldığında devlet kasasına girecek rakam belli oldu.

Devlet de rekor kıracak: Tarihi yalı satıldığında devlet kasasına girecek rakam belli oldu.

Tarihi yalının belirlenen 55 milyon dolar satılacak olması Hazine'yi de yakından ilgilendiriyor. Mevzuat gereği gayrimenkul devir işlemlerinde alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı yüzde 2 olmak üzere toplamda yüzde 4 oranında tapu harcı tahsil ediliyor.

Dünya gazetesinin haberine göre dev satışın hedeflenen rakam üzerinden tamamlanması durumunda, yalnızca alım-satım tapu harcı kaleminden devletin kasasına tam 105 milyon 600 bin TL doğrudan gelir aktarılmış olacak. Bu tutar, tek bir konut satışı üzerinden Hazine'ye sağlanacak en yüksek tapu harcı girdilerinden biri olarak kayıtlara geçecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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