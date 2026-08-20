Süreyya Yalçın ve Kardeşleri Anlaştı: Faruk Yalçın'ın Tarihi Yalısı Satılırsa Devlet de Rekor Kıracak
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İstanbul Boğazı’nın en prestijli ve simge noktalarından biri olan Kanlıca kıyısında yer alan Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı, satışta. İş insanı Faruk Yalçın'ın yalısı olarak bilinen tarihi yalının 55 milyon dolara (yaklaşık 3 milyar TL) satılacağı öğrenildi. Süreyya Yalçın'ın da mirasçı olduğu yalının satışı gerçekleştiğinde devletin kasasına girecek rakam da belli oldu. Söz konusu rakam Hazine'ye sağlanacak en yüksek tapu harcı girdilerinden biri olacak.
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Süreyya Yalçın ve kardeşleri anlaştı: Faruk Yalçın'ın tarihi yalısı 55 milyon dolara satılacak.
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Devlet de rekor kıracak: Tarihi yalı satıldığında devlet kasasına girecek rakam belli oldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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