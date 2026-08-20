Süreyya Yalçın ve Kardeşleri Anlaştı: Faruk Yalçın'ın Tarihi Yalısı Satılırsa Devlet de Rekor Kıracak

Kamuoyunda 'Faruk Yalçın Yalısı' olarak da bilinen ve Boğaz’ın en kıymetli mülkleri arasında gösterilen tarihi yapı, mirasçılar arasında sağlanan anlaşmanın ardından resmen satışa çıkarıldı. Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından merhum Faruk Yalçın’ın ailesine ait olan yalı için talep edilen güncel bedel dudak uçuklattı.

Faruk Yalçın tarafından 1989 yılında satın alındıktan sonra aslına uygun olarak restore edilen ve uzun yıllar aile konutu olarak kullanılan mülk, Yalçın’ın 2008 yılındaki vefatının ardından çocuklarına miras kalmıştı. İlk etapta 70 milyon dolar (yaklaşık 3 milyar 360 milyon TL) bedel biçilen tarihi yalıya alıcı çıkmaması üzerine fiyat revizesine gidildi.

Mirasçıların satış şartlarında yeniden uzlaşmaya varmasıyla birlikte mülkün yeni satış bedeli 55 milyon dolar (güncel kurla yaklaşık 2 milyar 640 milyon TL) olarak belirlendi. Yapının mirasçıları arasında Faruk Yalçın’ın ilk evliliğinden olan çocukları Osman, Hatice, Ayşe ve İsmail Yalçın ile ikinci evliliğinden olan kızı Süreyya Yalçın yer alıyor.