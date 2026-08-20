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Gönül Dağı'ndaki Şoke Eden Vedadan Teşkilat'ın Yeni Başrolüne TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Gönül Dağı'ndaki Şoke Eden Vedadan Teşkilat'ın Yeni Başrolüne TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Gönül Dağı Teşkilat
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.08.2026 - 17:32
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

20 Ağustos Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Gönül Dağı'nın 7. sezon yayın tarihi sonunda belli oldu.

Gönül Dağı'nın 7. sezon yayın tarihi sonunda belli oldu.

TRT'nin uzun soluklu dizisi Gönül Dağı, 7. sezonuyla ekrana geri dönüyor. Yeni sezon öncesinde kadrosunda ciddi değişiklikler yaşanan Gönül Dağı'nın ana kadrosu neredeyse tamamen değişime uğradı. Gönül Dağı'nın başrolü Semih Ertürk diziye veda ederken tam 7 genç oyuncunun diziye dahil olması hikayedeki zaman atlamasını doğruladı. Öte yandan Gönül Dağı'nın yeni sezonunun yayın tarihi belli oldu.

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Daha başlamadan oyuncu değişiklikleriyle gündeme gelen yeni dizilerden biri olan Sevdam Karadeniz'den ilk tanıtım yayınlandı.

Daha başlamadan oyuncu değişiklikleriyle gündeme gelen yeni dizilerden biri olan Sevdam Karadeniz'den ilk tanıtım yayınlandı.

Yeni sezonda Taşacak Bu Deniz'e rakip olacak yeni Karadeniz dizisi Sevdam Karadeniz'de art arda başrol krizi yaşanmıştı. Dizide 3 kez değişen başrollerin ardından resmen hazırlıklar ve çekimler başladı. Resmi hesaptan yapılan Leya Kırşan'lı tanıtımda Kırşan'ın şivesi beğenilmedi.

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TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda yeni sezon öncesi büyük değişim yaşanıyor.

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda yeni sezon öncesi büyük değişim yaşanıyor.

TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı'nın yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Pek çok oyuncu ayrılığı yaşanan diziye son olarak başrol karakterlerden Veysel'i canlandıran Semih Ertürk veda etmişti. Zaman atlaması yaşanacak Gönül Dağı'nın kadrosuna 4 genç oyuncu dahil oldu.

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Esra Erol'un yaz sezonunda sunduğu Var mısın Yok musun'un 19 Ağustos'ta yayınlanan bölümü bir kez daha heyecan yarattı.

Esra Erol'un yaz sezonunda sunduğu Var mısın Yok musun'un 19 Ağustos'ta yayınlanan bölümü bir kez daha heyecan yarattı.

Yaz sezonuna damga vuran Var mısın Yok musun programının 19 Ağustos'ta yayınlanan bölümünde yarışmacı Mesut heyecanlı ve stresli anlar yaşadı. Bankanın teklifini kabul eden Mesut'un ne kadar kazandığı ve kutusundan ne çıktığı ise merak edildi.

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NOW'ın sevilen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı Şanlıurfa'da sete çıktı.

NOW'ın sevilen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı Şanlıurfa'da sete çıktı.

Aybüke Pusat'ın sezon finalindeki vedasının ardından Halef: Köklerin Çağrısı'nda yeni dönem resmen başladı. 2. sezon çekimleri için Şanlıurfa'da sete çıkan dizinin başrolleri İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz, Serhat ve Yıldız olarak yeniden kamera karşısına geçti. İkilinin yeni sezondaki ilk karesi de yayınlandı.

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TRT'nin Teşkilat dizisinin kadın başrol krizi sona erdi.

TRT'nin Teşkilat dizisinin kadın başrol krizi sona erdi.

TRT'nin uzun soluklu dizisi Teşkilat'ta kadın başrolün kim olacağı merak ediliyordu. Kadın başrol oyuncusu Rabia Soytürk'ün sezon finalinde diziye veda etmesinin ardından Tolga Sarıtaş'ın kiminle partner olacağı merak ediliyordu. Teşkilat dizisinin yeni kadın başrolü belli oldu.

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ATV'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından Güneşin Doğduğu Yer için Adana'da çekimler başladı.

ATV'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından Güneşin Doğduğu Yer için Adana'da çekimler başladı.

Burak Özçivit ve Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nu anne-oğul olarak buluşturan Güneşin Doğduğu Yer'in Adana çekimleri başladı. İlk set gününde birlikte kamera karşısına geçen ikilinin Kenan ve Celadet Kozan olarak ilk fotoğrafı da yayınlandı.

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19 Ağustos Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

19 Ağustos Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Star TV'nin yeni yaz dizisi Doğanın Kanunu'nun yeni bölümünün yayınlandığı 19 Ağustos Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Doğanın Kanunu için geçtiğimiz hafta final kararı alınmıştı. Doğanın Kanunu dizisi bu hafta reyting düşüşü yaşamaya devam etti. Doğanın Kanunu, final bölümü öncesinde 1 puana yakın reyting kaybı yaşayarak finalden kaçamadı.

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2026-2027 sezonunun resmen başlamasına sayılı günler kaldı.

2026-2027 sezonunun resmen başlamasına sayılı günler kaldı.

Geçtiğimiz sezon yayınlanan diziler arasında yeni sezona devam edecek diziler netleşti. Yaz dizileriyle birlikte hangi dizilerin yeni sezona devam edeceği, hangilerinin ekran yolculuğuna son verdiği de böylece kesinleşmiş oldu. Yaz dizileri dahil toplam 12 dizinin yeni sezonda da yayınlanacağı belli oldu.

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Kanal D'nin yeni sezon için hazırladığı Karakuyu dizisinin oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor.

Kanal D'nin yeni sezon için hazırladığı Karakuyu dizisinin oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'la tanınan sevilen bir oyuncu, yıllar sonra yeniden Kanal D ekranlarına dönmeye hazırlanıyor. Özge Törer ve Onur Tuna'lı Karakuyu'nun kadrosuna katılan oyuncunun rolü de belli oldu. Yeni transfer, dizinin dikkat çeken Maranoğlu ailesinin üyelerinden birine hayat verecek.

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NOW TV ekranlarında yayınlanacak Ömür Usta dizisi, yeni sezonun en dikkat çeken konularından birine sahip.

NOW TV ekranlarında yayınlanacak Ömür Usta dizisi, yeni sezonun en dikkat çeken konularından birine sahip.

NOW TV'de yeni sezonda yayınlanacak Ömür Usta dizisi sezonun en çok merak edilen yapımlarından biri olmayı başardı. Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri'nin bir araya geleceği diziden gelen tanıtımlar diziye olan ilgiyi artırdı. Dizide Tunç karakterine hayat verecek Bülent İnal'ın rolü için 12 kilo verdiği öğrenildi.

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2020 yılında Taner, Veysel ve Ramazan adında 3 amcaoğlunun hikayesiyle başlayan Gönül Dağı'nda 7. sezon hazırlıkları hız kazandı.

2020 yılında Taner, Veysel ve Ramazan adında 3 amcaoğlunun hikayesiyle başlayan Gönül Dağı'nda 7. sezon hazırlıkları hız kazandı.

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun canlandırdığı Taner, Veysel ve Ramazan için durumlar değişti. Cihat Süvarioğlu'nun ardından Semih Öztürk de diziye veda etti, 3 yeni başrol dahil oldu.

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Dizikolikler için sevindiren dönem sonunda geldi: Yeni sezon için hazırlıklar resmen başladı!

Dizikolikler için sevindiren dönem sonunda geldi: Yeni sezon için hazırlıklar resmen başladı!

Yeni sezon ateşi resmen yandı! Yeni sezonda ekranda izleyeceğimiz yepyeni dizilerin yanı sıra geçtiğimiz sezondan devam eden yapımlar da hazırlıklara başladı. Geçtiğimiz sezonun zirvesini Taşacak Bu Deniz'le birlikte bölüşen Uzak Şehir ile gününün birincisi Sevdiğim Sensin bugün resmen sete çıkıyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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