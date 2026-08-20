Gönül Dağı'ndaki Şoke Eden Vedadan Teşkilat'ın Yeni Başrolüne TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
20 Ağustos Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Gönül Dağı'nın 7. sezon yayın tarihi sonunda belli oldu.
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Daha başlamadan oyuncu değişiklikleriyle gündeme gelen yeni dizilerden biri olan Sevdam Karadeniz'den ilk tanıtım yayınlandı.
TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda yeni sezon öncesi büyük değişim yaşanıyor.
Esra Erol'un yaz sezonunda sunduğu Var mısın Yok musun'un 19 Ağustos'ta yayınlanan bölümü bir kez daha heyecan yarattı.
NOW'ın sevilen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı Şanlıurfa'da sete çıktı.
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TRT'nin Teşkilat dizisinin kadın başrol krizi sona erdi.
ATV'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından Güneşin Doğduğu Yer için Adana'da çekimler başladı.
19 Ağustos Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.
2026-2027 sezonunun resmen başlamasına sayılı günler kaldı.
Kanal D'nin yeni sezon için hazırladığı Karakuyu dizisinin oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor.
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NOW TV ekranlarında yayınlanacak Ömür Usta dizisi, yeni sezonun en dikkat çeken konularından birine sahip.
2020 yılında Taner, Veysel ve Ramazan adında 3 amcaoğlunun hikayesiyle başlayan Gönül Dağı'nda 7. sezon hazırlıkları hız kazandı.
Dizikolikler için sevindiren dönem sonunda geldi: Yeni sezon için hazırlıklar resmen başladı!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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