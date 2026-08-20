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Final Yaptı Yapacak Derken Durum Belli Oldu: Tam 12 Dizi Yeni Sezona Devam Edecek

Final Yaptı Yapacak Derken Durum Belli Oldu: Tam 12 Dizi Yeni Sezona Devam Edecek

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
20.08.2026 - 11:30
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Geçtiğimiz sezon yayınlanan diziler arasında yeni sezona devam edecek diziler netleşti. Yaz dizileriyle birlikte hangi dizilerin yeni sezona devam edeceği, hangilerinin ekran yolculuğuna son verdiği de böylece kesinleşmiş oldu. Yaz dizileri dahil toplam 12 dizinin yeni sezonda da yayınlanacağı belli oldu.

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2026-2027 sezonunun resmen başlamasına sayılı günler kaldı.

2026-2027 sezonunun resmen başlamasına sayılı günler kaldı.

Yaz sezonunda başlayan Doğanın Kanunu, Daha 17, Muhtemel Aşk ve Altı Üstü İstanbul dizilerinin yeni sezonda devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Şu ana dek final kararı alınan tek dizi Doğanın Kanunu oldu. Muhtemel Aşk, Altı Üstü İstanbul ve Daha 17 dizileri ise yeni sezonda da devam edecek.

Geçtiğimiz sezondan yeni sezona devam edecek dizi sayısı da netleşti.

Geçtiğimiz sezondan yeni sezona devam edecek dizi sayısı da netleşti.

Başta 13 olarak açıklanan devam edecek dizi sayısı 12 olarak güncellendi. Arka Sokaklar'ın ekrana devam etmeyeceği netleşti. Geçtiğimiz sezondan devam edecek yapımlar A.B.İ., Yeraltı, Halef: Köklerin Çağrısı, Çirkin, Sevdiğim Sensin, Uzak Şehir, Güller ve Günahlar, Kızılcık Şerbeti, Mehmed: Fetihler Sultanı, Taşacak Bu Deniz, Gönül Dağı ve Teşkilat oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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