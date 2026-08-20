Final Yaptı Yapacak Derken Durum Belli Oldu: Tam 12 Dizi Yeni Sezona Devam Edecek
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Geçtiğimiz sezon yayınlanan diziler arasında yeni sezona devam edecek diziler netleşti. Yaz dizileriyle birlikte hangi dizilerin yeni sezona devam edeceği, hangilerinin ekran yolculuğuna son verdiği de böylece kesinleşmiş oldu. Yaz dizileri dahil toplam 12 dizinin yeni sezonda da yayınlanacağı belli oldu.
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2026-2027 sezonunun resmen başlamasına sayılı günler kaldı.
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Geçtiğimiz sezondan yeni sezona devam edecek dizi sayısı da netleşti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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