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Uzak Şehir ve Sevdiğim Sensin Bugün Sete Çıkıyor: Uzak Şehir'in Çekim Yeri Değişti!

Uzak Şehir ve Sevdiğim Sensin Bugün Sete Çıkıyor: Uzak Şehir'in Çekim Yeri Değişti!

Uzak Şehir Sevdiğim Sensin
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
20.08.2026 - 08:40
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Yeni sezon ateşi resmen yandı! Yeni sezonda ekranda izleyeceğimiz yepyeni dizilerin yanı sıra geçtiğimiz sezondan devam eden yapımlar da hazırlıklara başladı. Geçtiğimiz sezonun zirvesini Taşacak Bu Deniz'le birlikte bölüşen Uzak Şehir ile gününün birincisi Sevdiğim Sensin bugün resmen sete çıkıyor. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Dizikolikler için sevindiren dönem sonunda geldi: Yeni sezon için hazırlıklar resmen başladı!

Dizikolikler için sevindiren dönem sonunda geldi: Yeni sezon için hazırlıklar resmen başladı!

Yeni sezon dizilerinin büyük bölümü sete çıkmıştı, geçtiğimiz sezondan devam eden yapımlar da gün sayıyordu. Sonunda beklenen gün geldi, hem Uzak Şehir hem de Sevdiğim Sensin bugün sete çıkıyor.

Uzak Şehir'de son olarak Cihan'ı ve Mardin'i terk eden Alya'nın ardından neler yaşanacağı merak ediliyordu.

Uzak Şehir'de son olarak Cihan'ı ve Mardin'i terk eden Alya'nın ardından neler yaşanacağı merak ediliyordu.

Reyting rekortmeni Uzak Şehir'de yeni sezon çekimlerinin Budapeşte'de başlayacağı açıklanmıştı. Dizinin çekimlerinin önce İstanbul'da başlayacağı, 2 günlük setin ardından ekibin Budapeşte'de çekimlere devam edeceği öğrenildi. Alya'nın eski sevgilisi Enver'le Budapeşte'de karşılaşmasıyla birlikte hikayede neler yaşanacağı ise şimdiden merak konusu.

Sevdiğim Sensin'de ise çekimler Erkan'ın Dicle'ye evlilik teklifi ettiği köprüde başlayacak. Dizinin sezon finalinde bu romantik an Dicle'nin ablası Derya'yı korumaya çalıştığı sırada Ferman'ı vurmasıyla bozulmuştu. Erkan suçu üstlenmiş ve tutuklanmıştı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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