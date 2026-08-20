Var mısın Yok musun'da Teklifi Kabul Eden Mesut Yarışmadan Mutlu Ayrıldı
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Yaz sezonuna damga vuran Var mısın Yok musun programının 19 Ağustos'ta yayınlanan bölümünde yarışmacı Mesut heyecanlı ve stresli anlar yaşadı. Bankanın teklifini kabul eden Mesut'un ne kadar kazandığı ve kutusundan ne çıktığı ise merak edildi.
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Esra Erol'un yaz sezonunda sunduğu Var mısın Yok musun'un 19 Ağustos'ta yayınlanan bölümü bir kez daha heyecan yarattı.
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Bankanın teklifini kabul eden Mesut'un kutusundan ne kadar çıkacağı ise hem yarışmacının hem izleyenlerin gergin anlar yaşamasına neden oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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