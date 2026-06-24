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Hangi Daha 17 Karakterisin?

Hangi Daha 17 Karakterisin?

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.06.2026 - 15:38
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Kanal D'nin yeni yaz dizisi Daha 17, kısa sürede izleyicilerin favorisi olmayı başardı. Kimi Aras'ın cesaretine, kimi Teoman'ın karizmasına, kimi de Leyla'nın enerjisine hayran kaldı. 

Peki sen bu hikayede hangi karakter olurdun? Aras mı, Teoman mı, Leyla mı? Cevabını öğrenmek için testi çöz!

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Hangi Daha 17 Karakterisin?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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