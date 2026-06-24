Evren Seni Hangi Konuda Uyarıyor?
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Bazen hayatta aynı şeyleri tekrar tekrar yaşıyor, aynı duvarlara çarpıyor ya da açıklayamadığımız şekilde belirli konulara çekiliyoruz. Kimileri buna tesadüf der, kimileri ise evrenin gönderdiği işaretler... Peki ya evren sana bir mesaj vermeye çalışıyorsa? Bu testte vereceğin cevaplara göre evrenin seni en çok hangi konuda uyarmaya çalıştığını öğreniyoruz!
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Evren Seni Hangi Konuda Uyarıyor?
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