Kişilik Testi: Sarma mı, İçli Köfte mi?
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Bazı insanlar ilk bakışta sakin ve mütevazı görünür ama zamanla ne kadar özel olduklarını fark edersin. Bazıları ise daha ilk anda enerjileriyle dikkat çeker ve girdikleri her ortamda iz bırakır. Peki sen hangi taraftasın? Bu eğlenceli testte vereceğin cevaplara göre karakterinin hangi efsanevi lezzetin ruhunu taşıdığını söyleyeceğiz!
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Kişilik Testi: Sarma mı, İçli Köfte mi?
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