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Bu Davranışlardan 10 Tanesini Yapıyorsan Onu Çok Özledin Demektir!

Bu Davranışlardan 10 Tanesini Yapıyorsan Onu Çok Özledin Demektir!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
22.06.2026 - 16:01
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Bazı insanları özlediğimizi kabul etmek kolay değildir. Bazen bunu söylemeyiz ama davranışlarımız her şeyi ele verir. Farkında olmadan eski mesajlara bakar, tanıdık bir şarkıda dalıp gider ya da her yeni insanda onu ararız. Peki sen gerçekten onu geride bıraktın mı, yoksa hala içinde taşıyor musun? Aşağıdaki davranışlardan kaç tanesini yaptığını işaretle ve sonucunu öğren!

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Bu Davranışlardan 10 Tanesini Yapıyorsan Onu Çok Özledin Demektir!

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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