Bu Davranışlardan 10 Tanesini Yapıyorsan Onu Çok Özledin Demektir!

Bazı insanları özlediğimizi kabul etmek kolay değildir. Bazen bunu söylemeyiz ama davranışlarımız her şeyi ele verir. Farkında olmadan eski mesajlara bakar, tanıdık bir şarkıda dalıp gider ya da her yeni insanda onu ararız. Peki sen gerçekten onu geride bıraktın mı, yoksa hala içinde taşıyor musun? Aşağıdaki davranışlardan kaç tanesini yaptığını işaretle ve sonucunu öğren!