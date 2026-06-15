Bu Davranışlardan Yaptıklarına Göre Karanlık Biri misin?

Herkesin içinde kimseye göstermediği bir taraf vardır. Kimi zaman kıskançlık, kimi zaman öfke, kimi zaman da sadece merak... Peki senin gölge tarafın ne kadar baskın? Aşağıdaki davranışlardan yaptıklarını işaretle, kişiliğinin karanlık tarafının ne kadar güçlü olduğunu söyleyelim!