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Bu Davranışlardan Yaptıklarına Göre Karanlık Biri misin?

Bu Davranışlardan Yaptıklarına Göre Karanlık Biri misin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
15.06.2026 - 16:01
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Herkesin içinde kimseye göstermediği bir taraf vardır. Kimi zaman kıskançlık, kimi zaman öfke, kimi zaman da sadece merak... Peki senin gölge tarafın ne kadar baskın? Aşağıdaki davranışlardan yaptıklarını işaretle, kişiliğinin karanlık tarafının ne kadar güçlü olduğunu söyleyelim!

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Bu Davranışlardan Yaptıklarına Göre Karanlık Biri misin?

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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